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Володин обсудил с Золотовым возможность увеличения срока перерегистрации оружия

Председатель Госдумы также дал поручение по подготовке соответствующих законодательных инициатив

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин 20 ноября провел закрытую для прессы встречу с директором Росгвардии Виктором Золотовым, на которой обсуждалась возможность увеличения срока перерегистрации оружия. Об этом сообщила в пятницу в своем Telegram-канале советник спикера Анастасия Кашеварова.

"Предлагается увеличить срок перерегистрации оружия. Володин и Золотов обсудили возможный вариант, когда в случае отсутствия нарушений хранения и использования оружия в течение пяти лет срок перерегистрации увеличивается до восьми лет", - написала Кашеварова. "Следующий этап, если нет нареканий в течение восьми лет, то срок перерегистрации увеличивается до 15 лет, - уточнила она. - Если 15 лет нет замечаний, то обсуждался вопрос отсутствия необходимости перерегистрации оружия". При этом владельцам оружия необходимо проходить медосмотр раз в пять лет обязательно, при фиксации психических отклонений оружие будет изыматься, отмечается в сообщении.

Согласно ему, Володин дал поручение председателю комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василию Пискареву и рабочей группе, созданной для анализа ситуации в этой области, по подготовке соответствующих законодательных инициатив.

История вопроса

Ранее с просьбой проработать соответствующие изменения в законодательство к Володину обратились представители охотсообществ. Как пояснял тогда Пискарев, сейчас для продления срока действия разрешения на хранение и ношение охотничьего оружия охотникам, особенно живущим в отдаленной местности или представляющим коренные малочисленные народы, приходится неоднократно приезжать в областной или республиканский центр, оплатив проезд, зачастую проживание, медицинское обследование и получение справок, а также госпошлину. В итоге, по его словам, "набегает немалая для охотника сумма, иногда сопоставимая со стоимостью самого ружья".

После этого группа депутатов во главе с Пискаревым внесла на рассмотрение палаты законопроект, которым предлагается увеличить с пяти до 15 лет срок действия разрешений на хранение и ношение охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия и пневматического оружия, используемых исключительно для охоты.

Ранее комиссия кабмина по законопроектной деятельности поддержала документ с рядом оговорок, однако предложила поэтапную корректировку срока действий разрешений - с 2023 года до восьми лет, с 2025 года до 10 лет и с 2030 года до 15 лет, а также выступила за сохранение существующей периодичности (не реже одного раза в пять лет) прохождения владельцами оружия медицинского освидетельствования на наличие противопоказаний".

Согласно проекту отзыва, "увеличение предлагаемой законопроектом периодичности представления в Росгвардию или ее территориальный орган медицинских заключений до 15 лет без введения дополнительного механизма выявления у владельцев оружия медицинских противопоказаний существенно повысит риски неправомерного владения оружием лицами, страдающими прежде всего алкоголизмом, наркоманией, а также психическими заболеваниями, при которых владение оружием противопоказано". В нем указывается, что "отсутствие на протяжении 15 лет фактической информации о наличии у владельцев охотничьего оружия медицинских противопоказаний может негативно сказаться на общественной безопасности, эффективности защиты прав и свобод человека и гражданина".

Теги
РоссияЗолотов, Виктор ВасильевичПискарев, Василий Иванович
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