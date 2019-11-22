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В Лапландии заработала камера для наблюдения за наступлением полярной ночи

Полярная ночь продлится с 6 декабря по 6 января

ХЕЛЬСИНКИ, 22 ноября. /Корр. ТАСС Нина Бурмистрова/. В деревне Хетта на самом севере Финляндии вновь установили камеру, с помощью которой в режиме реального времени можно следить за наступлением полярной ночи. Об этом сообщила община Энонтекиё, в состав которой входит деревня.

"Зрители изо дня в день смогут наблюдать за тем, как солнце перестанет подниматься на тундрой", - отметили организаторы этого видеонаблюдения. Для подключения к "прямому эфиру" достаточно просто зайти на сайт общины. Посетители сайта смогут наблюдать за тем, что происходит на главной улице деревни в отсутствие солнечного света и как меняются краски на небе во время северного сияния.

В Хетте полярная ночь, или по-фински kaamos, продлится с 6 декабря по 6 января, когда там снова взойдет солнце. Слово kaamos также означает понятие зимняя депрессия, или тоска из-за нехватки света и тепла.

В прошлом году трансляцию полярной ночи посмотрели 73 тыс. человек.

Жители Энонтекиё считают этот период очень красивым временем года, когда вокруг тихо и природа как бы впадает в зимнюю спячку. Это также хорошее время для наблюдения за северным сиянием и другим природным явлением - "синим моментом", когда небо в сумерках как будто окрашивает в синий цвет все вокруг - деревья, дома, землю. Этот феномен характерен именно для севера, когда краски неба отражает снег.

Теги
Финляндия
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