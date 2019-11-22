Папа Римский призвал развивать диалог культур и отказаться от логики изоляции

БАНГКОК, 22 ноября. /ТАСС/. Папа Римский Франциск убежден, что только через диалог культур и религий возможно преодолеть конфликты и проблемы современности. Об этом глава Римско-католической церкви заявил в пятницу на встрече с представителями разных религий, проведенной в Университете Чулалонгкорн в Бангкоке.

"Взаимное уважение, а также сотрудничество между религиями сейчас, как никогда, важны для человечества, которое сталкивается с огромным количеством проблем. Прошли времена, когда логика изоляции могла служить инструментом разрешения конфликтов. Сегодня настало время логики встречи и диалога, сотрудничества и взаимопонимания, которые предлагают новый метод решения конфликтов. Думаю, что именно религии, не отказываясь от своего своеобразия, могут внести в это свой вклад", - сказал Папа.

"Великие религиозные традиции свидетельствуют о духовном наследии человечества и должны идти навстречу друг другу без страха", - добавил понтифик.

На встрече с понтификом, завершающим таиландскую часть своей азиатской апостольской поездки, присутствовали представители буддизма, ислама, индуизма, сикхизма. Ранее Франциск встретился с верховным патриархом буддистов.

Неслучайно встреча прошла в учебном заведении, где речь понтифика, в которой он отметил роль научного сообщества в развитии общества, прозвучала как своего рода лекция. А большая аудитория, занятая представителями разных конфессий из региона, выглядела как "парламент религий".

В субботу Франциск перелетает из Бангкока в Японию, где запланированы посещения Хиросимы и Нагасаки.