Кремль признал несовершенство инициативы Минздрава об обследованиях для водителей

"Справедливости ради нужно заметить, что не все было просчитано", - сказал представитель Кремля. Он добавил, что видит сразу несколько недостатков. "В первую очередь, конечно, это высокая стоимость анализов, которые новой практикой предписывается делать, - пояснил он. - Это сам тот факт, что большинство расходников, которые предстояло применять при этих анализах, они в настоящее время фактически могут быть только импортными. Это абсолютно не коррелируется с теми установками, которое давало и правительство, и глава государства относительно локализации производства. <...> Ну и конечно, неудобства, которые в этой связи могли быть доставлены гражданам".

Песков не сомневается, что Минздрав обязательно скорректирует те из новых медицинских требований к водителям, которые доходят до абсурда и противоречат здравому смыслу.

"Конечно, если это таким образом доходит до абсурда, ну, естественно, будет [дорабатываться]. Конечно, Минздрав внесет необходимые корректировки. Здесь не должно быть сомнений", - сказал Песков, комментируя пример о том, что согласно новым требованиям, в категорию хронических алкоголиков могут попасть абсолютно все люди, кто хотя бы раз в месяц позволяет себе выпить бокал вина.

Он подчеркнул, что это решение Минздрава не согласовывалось с Кремлем. "Сами эти меры не согласовывались с администрацией президента и не должны согласовываться", - сказал он. Тем не менее, пресс-секретарь главы государства отметил, что инициатива Минздрава имела благую цель. "Это безопасность и сохранение жизней тысяч людей, которые ежегодно в нашей стране гибнут на дорогах, в том числе и главным образом по причине пьянства за рулем. Цель абсолютно оправданная и правильная", - сказал он.

Представитель Кремля отметил, что все это вылилось в "очень ажиотажную ситуацию, которая сложилась в разных регионах". По его словам, президент Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин обратили на это внимание. "Президент высказал свою точку зрения, и Минздрав достаточно оперативно отреагировал. Но они же не отменили как таковое решение, они взяли еще полгода, шесть месяцев для того, чтобы доработать эту тему", - констатировал Песков.

При этом он подчеркнул, что не видит смысла в принятии кадровых решений на фоне сложившейся ситуации. "При чем здесь кадровые решения? Здесь нет вообще такого вопроса, не существует в этой ситуации", - заявил представитель Кремля. "Это не реформа, это рабочий процесс. Не надо никого наказывать. Это рабочий процесс, происходит корректировка, - сказал он, отвечая на вопрос журналистов, будут ли какие-либо громкие отставки. - Я не знаю кого они там увольняют или кто-то сам увольняется, но это не наш вопрос".

Приказ Минздрава

В начале июля Минздрав РФ предложил ввести в обязательное медицинское освидетельствование водителей транспортных средств и тех, кто хочет получить права, сдачу анализов на наличие психоактивных веществ в организме и пристрастие к алкоголю. Приказ должен был вступить в силу 22 ноября. Из-за ожидающихся изменений с 20 ноября водители в регионах РФ выстроились в длинные очереди в наркодиспансеры. После нововведений стоимость справки психиатра-нарколога может вырасти, по оценкам экспертов, в отдельных регионах с 200-1000 руб. до 5-6 тыс. рублей. В четверг заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай сообщил, что "с учетом обеспокоенности граждан" Минздрав России принял решение отложить вступление в силу нового порядка медосмотра водителей. Нововведения вступят в силу с 1 июля 2020 года.