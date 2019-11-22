Песков: в ситуации с помощью пострадавшим от паводка в Иркутской области не все гладко

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин получает информацию о том, что в ситуации с оказанием помощи пострадавшим от паводка в Иркутской области "не все гладко", несмотря на проделанную большую работу. Об этом в пятницу заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президенту, естественно, докладывают, вы знаете, что он держит [это] под своим контролем. Известно, что там не все гладко: проделана большая работа, но далеко не все гладко", - сказал Песков, подчеркнув, что в Кремле об этом знают.

Он отметил, что ситуацию на контроле держат также вице-премьер РФ Виталий Мутко и региональные власти.

Летом в Иркутской области прошли две волны паводков. Погибли 26 человек, четверо числятся пропавшими без вести. В восьми районах было подтоплено почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов снесло потоком воды, почти 7 тыс. строений подлежат сносу.

Во вторник в Общероссийском народном фронте (ОНФ) открыли горячую линию, с помощью которой жители Иркутской области могут получить консультации по вопросам оказания помощи пострадавшим от паводка, а также записаться на прием к активистам движения и юристам. Как сообщили в ОНФ, только за один день к ним обратились более 70 человек, которые так и не смогли пока добиться обещанной от властей помощи.