Слуцкий призвал создать систему помощи россиянам, оказавшимся в беде за рубежом

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Россия должна разработать систему защиты своих граждан, которые оказались в сложной ситуации за рубежом. Об этом в пятницу заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий на расширенном заседании комитета, посвященном теме защиты прав россиян и соотечественников за границей.

Депутат отметил, что тема защиты прав и интересов россиян также будет обсуждаться 27 ноября на площадке комитета Совета Федерации по международным делам, эту работу ведут обе палаты российского парламента. "Важно не просто взяться, а реально помочь людям и попытаться выстроить в обозримом будущем, а не когда-то в туманной дали, некую конструкцию, некоторую систему помощи тем, кто оказался в беде за пределами России", - сказала Слуцкий.

"Сегодняшняя Россия, мы уверены, обязана иметь такую систему, иметь некую схему действий по помощи тем, кто, к большому сожалению, а сегодня их очень и очень немало, оказались в непростой ситуации за пределами страны", - добавил глава комитета.

Он заметил, что в этом направлении уже достигнуты определенные результаты. Так, в Россию уже вернулись задержанный ранее на Украине российский журналист Кирилл Вышинский и россиянка Мария Бутина, которая 26 апреля 2019 года была приговорена американским судом к 1,5 года тюремного заключения в связи с нарушением закона США об иноагентах. С учетом уже отбытого перед этим под стражей времени и примерного поведения россиянку освободили 25 октября, а 26 октября она вернулась на родину. Слуцкий выразил надежду на то, что Вышинский и Бутина будут и в дальнейшем помогать парламентариям в выработке "элементов госполитики" в сфере оказания помощи согражданам за рубежом.

"Наша задача - найти подходы к выработке элементов государственной политики по помощи этой категории граждан, которые находятся в очень тяжелом положении, объединить наработки, которые есть на разных площадках, и постараться выстроить если не саму уже финишную государственную политику в этом направлении, то по крайней мере ее ключевые элементы", - добавил депутат. В расширенном заседании принимают участие уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, представители МИД, СПЧ, Общественной палаты РФ, а также Вышинский и Бутина.

Вышинский был задержан СБУ Украины 15 мая 2018 года. Ему было предъявлено обвинение в государственной измене и незаконном обороте оружия. Херсонский городской суд 17 мая 2018 года арестовал его на два месяца, позже эта мера пресечения многократно продлевалась. 28 августа 2019 года Вышинский был освобожден из-под стражи в Киеве под личные обязательства, но дело против него не прекращено.