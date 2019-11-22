{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Риме переименовали носившие имена пособников фашистов улицы

Речь идет об улицах и площади, которые носили имена ученых Артуро Донаджо и Эдоардо Дзаваттари, в 1938 году они были среди тех деятелей науки, которые поддержали расовые законы диктатора Бенито Муссолини

РИМ, 22 ноября. /ТАСС/. Власти итальянской столицы в четверг переименовали улицы и площадь, которые носили имена ученых Артуро Донаджо и Эдоардо Дзаваттари, запятнавших себя сотрудничеством с фашистами. Об этом сообщило агентство ANSA.

О намерении провести "топонимическую чистку" и переименовать улицы и площадь столицы мэр Рима Вирджиния Раджи объявила еще в конце прошлого года. Как указывает ANSA, в 1938 году академики Донаджо и Дзаваттари были среди тех деятелей науки, которые поддержали расовые законы диктатора Бенито Муссолини. Теперь улицам присвоены имена врача Марио Каррары и зоолога Энрики Калабрези, а площади, ранее также названной в честь Донаджо, - физика Неллы Мортары. Все они выступали против антисемитских законов.

Каррара считается одним из отцов-основателей итальянской судебной медицины. Он вошел в историю как один из немногих университетских профессоров, отказавшихся присягнуть на верность фашистскому режиму, подчеркивает газета Il Messaggero. Мортара преподавала экспериментальную физику в университете Сапиенца, она была единственной женщиной, которая работала в Институте имени Энрико Ферми в Риме. Из-за еврейских корней ее уволили из университета, а также изгнали из всех научных организаций, членом которых она являлась.

Энрика Калабрези, еврейка по происхождению, преподавала сельскохозяйственную энтомологию. В январе 1944 года ее арестовали дома во Флоренции. Калабрези знала, что ее собираются отправить в нацистский концлагерь Аушвиц-Биркенау в Освенциме, и приняла яд, чтобы избежать этой участи.

В 1938 году в фашистской Италии были приняты расовые законы, которые официально установили дискриминацию евреев. В создании этих законов принимали участие советники из нацистской Германии. В 1940 году в Италии начали создаваться лагеря, куда депортировали евреев, которых власти считали опасными для режима. После оккупации северной и центральной части страны немецко-фашистскими войсками в 1943 году преследование евреев на Апеннинах вступило в самую трагическую фазу.

При соучастии так называемой Итальянской социальной республики германские оккупанты организовали массовые аресты еврейского населения, в том числе в Риме и Милане. Итальянских евреев депортировали в нацистские концлагеря, где большинство из них погибли.

Теги
Италия
Реклама на ТАСС
Правительство утвердило антитабачную концепцию до 2035 года
Концепция предусматривает снижение числа курильщиков среди взрослого населения к 2035 году до 21%
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС