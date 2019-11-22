Правительство утвердило антитабачную концепцию до 2035 года

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об утверждении антитабачной концепции в стране, которая предусматривает снижение числа курильщиков среди взрослого населения к 2035 году до 21%. Документ опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

"Утвердить прилагаемую концепцию осуществления государственной политики противодействия потреблению табака и иной никотиносодердащей в РФ на период до 2035 года и дальнейшую перспективу", - говорится в тексте документа.

Минздрав России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти в течение шести месяцев должен разработать план реализации концепции и внести его в правительство.

Согласно документу число курильщиков среди взрослого населения к 2035 году должно снизиться до 21%. За исходные данные приняты значения по состоянию на 31 декабря 2018 года, согласно которым в РФ зафиксировано 29% курильщиков среди взрослого населения. Планируется, что к 2025 году показатели должны снизиться до 26%, к 2030 году - до 23,5%.

Также должна сократиться розничная продажа сигарет на душу населения, которая к концу 2018 года составляла 1,6 тыс. штук. К 2035 году страна должна достигнуть показателя 1000 штук.

В прошлой версии антитабачной концепции указывалось также снижение курения среди детей - с 15,1% в конце 2018 года до 10% в 2035-м.

Запланированные меры

Согласно документу, Минздрав РФ намерен достичь максимального снижения показателей заболеваемости и смертности от болезней, связанных с курением, а также не допустить распространения никотиносодержащей продукции среди населения. В частности, каждый год планируется поэтапно увеличивать налог на табачные изделия и повышать акцизы, регулировать состав табачных изделий.

Планируется также усовершенствовать требования к упаковке и маркировке, основанные на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), мотивирующих к отказу от курения. "Для достижения целей концепции формируется система управления ее реализацией, которая предполагает создание механизма мониторинга, оценки и минимизации рисков", - отмечается в тексте.

Для профилактики увеличения числа курильщиков запланировано совершенствование информирования о вреде табака и воздействии табачного дыма. Предполагается разработка и внедрение специальных корпоративных программ по укреплению здоровья на рабочем месте.

По данным Минздрава, ежегодно в России от болезней, связанных с курением, умирают до 300 тыс. человек. По информации ВОЗ, употребление табака является одной из самых значительных угроз для здоровья человека из-за которой ежегодно в мире умирают около 7 млн человек, 890 тыс. из которых некурящие, подергавшиеся воздействию табачного дыма.

В концепции отмечается, что экономические преимущества от снижения потребления табака, а также заболеваемости и смертности от болезней, связанных с его потреблением, "существенно превосходят любые потенциальные налоговые или иные поступления от реализации табачной продукции".