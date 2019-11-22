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Песков: администрация президента не занимается проблемами домашнего насилия

Пресс-секретарь президента также отказался отвечать на вопрос, правильно ли, что высокопоставленные чиновники преуменьшают проблему домашнего насилия

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Кремль не занимается проблемой домашнего насилия, хотя таковая существует, сказал журналистам в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Наверняка такая проблема есть, но она не стоит на повестке дня администрации президента. Поэтому я ничего не могу сказать, мы этими вопросами не занимаемся", - пояснил представитель Кремля.

Как ранее сообщал ТАСС, родственники четырех женщин, ставших жертвами домашнего насилия, написали письмо главе Минюста РФ Александру Коновалову с требованием проверить на профпригодность своего заместителя Михаила Гальперина, заявившего о существенном преувеличении этой проблемы. Поводом для обращения послужила позиция Гальперина как уполномоченного РФ при Европейском суде по правам человека по жалобе четырех пострадавших от домашних тиранов женщин, рассматриваемой в ЕСПЧ. По мнению Гальперина, масштаб проблемы насилия в семье и дома, а также серьезность и масштаб его дискриминационного влияния на женщин в России существенно преувеличены.

Песков отказался отвечать на вопрос, правильно ли, что высокопоставленные чиновники преуменьшают проблему домашнего насилия: "Я промолчу".

19 ноября пресс-секретарь президента также не стал отвечать на вопросы журналистов по теме домашнего насилия, поскольку она, по его мнению, должна обсуждаться в экспертной и юридической среде.

Законопроект о профилактике бытового насилия в семье в настоящее время проходит обсуждение и готовится к внесению в Госдуму. С целью подготовки документа в Совете Федерации по поручению председателя верхней палаты парламента Валентины Матвиенко была создана специальная рабочая группа. Как сообщила ранее первый зампред комитета СФ по социальной политике Инна Святенко, Совфед до 1 декабря проведет работу по анализу состояния законодательства и правоприменительной практики, касающейся семейно-бытового насилия, и подготовит законопроект к внесению на рассмотрение нижней палаты парламента. В феврале 2017 года был принят закон о декриминализации побоев в семье, который перевел побои в отношении близких родственников из разряда преступлений в административные правонарушения в случаях, когда действия совершены впервые.

Теги
Коновалов, Александр ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичГальперин, Михаил Львович
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