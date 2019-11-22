Сенат Франции наградил российского фермера почетной медалью

ПАРИЖ, 22 ноября. /Корр. ТАСС Дмитрий Горохов/. Почетная медаль Сената Французской Республики вручена в четверг в Париже российскому фермеру Владимиру Бореву. Этой наградой отмечен его значительный вклад в развитие франко-российских деловых и культурных связей.

"В своем хозяйстве Масловка в Липецкой области Борев наладил изготовление французского сыра по традиционным рецептам и в короткие сроки добился удивительных результатов, - подчеркнул при вручении награды в Российском духовно-культурном православном центре французской столицы военный комендант Сената, дивизионный генерал Жан-Пьер Мулинье. По словам французского военачальника, возглавлявшего на протяжении ряда лет Республиканскую гвардию, "русский мастер так глубоко понял нюансы французского производства, что удостоился высочайших оценок от самых строгих арбитров".

Вся гамма сыров

Хозяйство под руководством Борева, продолжил он, "смогло развернуть современное производство целой гаммы изысканных сыров и сегодня хорошо известно во Франции". Фермер стал первым россиянином, принятым в ряды знаменитого "Французского братства дегустаторов сыра" - настоящей гастрономической академии, объединяющей ведущих специалистов отрасли. Признания во Франции, которая производит от 350 до 400 сортов сыра, предприниматель сумел добиться всего за несколько лет.

Теперь Масловку все чаще навещают французские гости, высоко оценившие ее чистые родники и лечебные травы, которые благотворно влияют на качество молока. Партнерские связи с хозяйством из Липецкой области установила известная ферма "Вьей Гранж" (La vielle Grange) в регионе Окситания на юге страны.

"Развитию двусторонних контактов Борев содействовал и на многих других направлениях, - отметил генерал Мулинье. - По своей первой профессии он журналист и много сделал для того, чтобы ближе познакомить россиян с Францией, а французов - с Россией. Мы считаем Владимира не только исключительно талантливым и инициативным предпринимателем, но и замечательным посланником русской культуры".

Хранитель традиций

Известный военный историк и писатель, заместитель командира кавалерийского полка Республиканской гвардии, полковник Габриэль Кортес отметил, что лауреат немало сделал для знакомства французов с традициями русского казачества. "Борев бережно хранит эти исторические традиции", - отметил он. По мнению Кортеса, Россия и Франция могли бы совместно провести выставки по истории кавалерии двух стран.

Новый кавалер медали французского Сената поблагодарил директора Российского духовно-культурного православного центра, советника-посланника Посольства РФ во Франции Леонида Кадышева за организацию вечера. Он пригласил французских гостей попробовать новые сыры из Масловки. Дегустация, прошедшая затем в залах культурного центра, вызвала восторженные отклики участников.

В ожидании "Русских сезонов"

Наряду с пользовавшейся большим спросом продукцией из Масловки гостей заинтересовали оригинальные сырные доски, автором которых стала московский художник и дизайнер Вероника Романенкова. "Я поражена широтой знаний российских коллег в отрасли, которую всегда считала чисто французской", - заметила гостья церемонии, комиссар полиции Анн-Кристин Готье.

Москвич по рождению, кандидат философских наук и искусствоведения, учившийся в Париже в Сорбонне и во французском университете прессы, Борев стал горячим патриотом Липецкой области. Он сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС, что сейчас активно участвует в подготовке ее презентации во Франции, планируемой в следующем году. "Мы хотели бы провести ее весной в период фестиваля "Русские сезоны", - отметил он. - Презентация позволит всесторонне представить современную экономику и культуру российского региона, а также отдать дань памяти и уважения нашему великому соотечественнику, первому русскому лауреату Нобелевской премии по литературе Ивану Алексеевичу Бунину (1870-1953 годы), чье 150-летие будет праздноваться в 2020 году".