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Туристы в Севастополе смогут погрузиться с аквалангом, чтобы выбрать устриц для покупки

Севастопольская устричная ферма будет предлагать такую услугу уже в 2020 году

СЕВАСТОПОЛЬ, 22 ноября. /ТАСС/. Севастопольская устричная ферма с 2020 года будет предлагать гостям самим погрузиться в море с аквалангом и выбрать, какие устрицы они хотят приобрести, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе городского правительства.

"В следующем году мы планируем в рамках "зеленого туризма" предлагать людям погружаться с аквалангистами в воду и выбирать себе понравившиеся устрицы", - приводятся в сообщении слова управляющего устричной фермой Валерия Страхолиса.

Уточняется, что компания "Энси Бэй", которая разрабатывает новую услугу для туристов, по итогам аукциона в Азово-Черноморском территориальном управлении Росрыболовства получила в пользование два рыбоводных участка в бухте Ласпи общей площадью 25 га. В пятницу в специальные садки выложили 550 тыс. штук устричного спата, из которого через полтора-два года вырастут товарные устрицы. Его покупка обошлась предприятию в 2,2 млн рублей.

"Мы закупаем устричных мальков из Франции. На сегодняшний день в России пока нет коммерческих питомников, которые бы могли делать нужные объемы для выращивания устриц. Данный вид устриц не размножается, только вырастает. Для быстрейшего роста устриц пять раз в год проводится переборка", - цитирует пресс-служба слова Страхолиса.

Добавляется, что в последние годы в Черном море сформированы 10 рыбоводных участков общей площадью 565,6 га. Из них семь участков общей площадью 348,1 га уже передали в пользование разным предприятиям, еще для трех ведется поиск инвесторов.

В 2017 и 2018 годах рост турпотока в Севастополь составлял около 20%. В прошлом году город посетили свыше 436 тыс. туристов - в эту категорию входят те, кто приехал на несколько дней. Кроме того, город ежегодно посещают миллионы экскурсантов, которые не остаются ночевать на территории Севастополя. В 2019 году ожидается рост по обеим категориям.

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РоссияСевастополь
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