{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Памятник Михаилу Калашникову открыли в Петербурге к 100-летию со дня рождения оружейника

Двухметровая бронзовая фигура установлена на территории Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи Министерства обороны РФ
Фото {{sliderIndex+1}} из 4
Развернуть

{{sliderIndex+1}} / 4

Описание
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 ноября. /ТАСС/. Памятник выдающемуся русскому оружейнику Михаилу Калашникову открыли на территории Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи Министерства обороны РФ в Санкт-Петербурге, передает корреспондент ТАСС. Событие приурочено к столетию со дня рождения конструктора, отмечавшемуся 10 ноября.

На эту тему
"Внебрачные дети" Калашникова. О клонах и подделках автомата АК, разлетевшихся по миру

"[Михаил Калашников] получил Сталинскую премию первой степени, именно будучи старшим сержантом. <…> Поэтому очень хорошо, что он здесь "прописался", на ленинградской земле, именно старшим сержантом, именно тем человеком, который и почувствовал в общем-то первую победу. Я думаю, что многие солдаты и начинающие конструкторы, они, проходя, будут видеть его уже с готовым его изделием - молодого совершенно человека, и, может быть, он будет вселять в них уверенность, что они тоже смогут - стоит только начать", - сказала на торжественной церемонии открытия дочь оружейника, президент межрегионального общественного фонда его имени Елена Калашникова, отметив, что ее отец многократно бывал в петербургском музее и был большим его другом.

Двухметровая бронзовая фигура установлена на площадке перед главным входом в старейший военный музей России. Скульптор Владимир Курочкин, который был знаком с Калашниковым, изобразил его сидящим на скамье во фронтовой гимнастерке, держащим в руках разработанный им автомат. "Я знал Михаила Тимофеевича, когда он был уже пожилым человеком, но в этой работе мне было интересно изобразить его молодым конструктором. Он горд осознанием своей первой победы, а впереди у него еще - большой жизненный путь, полный новых свершений", - сказал на церемонии автор памятника.

На эту тему
Топ-10 выдающихся российских конструкторов стрелкового оружия

"Крупная коллекция оружия, созданного Михаилом Тимофеевичем, находится и хранится в стенах нашего музея. Михаил Тимофеевич давно знаком с музеем, он часто здесь бывал и говорил: "Музей - это академия для нынешних конструкторов оружия, это школа". Много лет тому назад Михаил Тимофеевич решил передать в музей свою крупную коллекцию дарственного оружия - холодного и огнестрельного", - рассказал на открытии директор Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи Министерства обороны РФ Валерий Крылов.

Хранящаяся в музее коллекция оружия Калашникова, как боевого, так и опытно-экспериментального, является крупнейшей в России и в мире, она формировалась на протяжении шести десятилетий - первые поступления состоялись еще в 1959 году. Конструктор также подарил музею большое количество принадлежавших ему личных вещей. Наиболее интересные из этих предметов представлены в экспозиции и доступны для обозрения посетителей.

В церемонии открытия памятника также приняли участие генерал-майор Сергей Гашков, представлявший командование Западного военного округа, заместитель директора департамента культуры Министерства обороны РФ капитан I ранга Леонид Балясников и начальник Михайловской артиллерийской академии генерал-лейтенант Сергей Баканеев.

О Калашникове

Советский конструктор стрелкового оружия Михаил Калашников родился 10 ноября 1919 года на Алтае. Его самое знаменитое детище - автомат АК-47 - появился в 1947 году и до сих пор производится в разных странах. Более 40 лет Калашников жил и работал в Ижевске, его именем назван концерн - крупнейший российский производитель автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов, а также высокоточного оружия. Калашников умер 23 декабря 2013 года на 95-м году жизни после продолжительной болезни.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургКалашников, Михаил Тимофеевич
Реклама на ТАСС
Глава Россотрудничества рассказала о возрождении интереса к русскому языку в Средней Азии
В качестве примера Элеонора Митрофанова привела меняющееся отношение к языку в Туркмении
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС