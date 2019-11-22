Памятник Михаилу Калашникову открыли в Петербурге к 100-летию со дня рождения оружейника

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 ноября. /ТАСС/. Памятник выдающемуся русскому оружейнику Михаилу Калашникову открыли на территории Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи Министерства обороны РФ в Санкт-Петербурге, передает корреспондент ТАСС. Событие приурочено к столетию со дня рождения конструктора, отмечавшемуся 10 ноября.

"[Михаил Калашников] получил Сталинскую премию первой степени, именно будучи старшим сержантом. <…> Поэтому очень хорошо, что он здесь "прописался", на ленинградской земле, именно старшим сержантом, именно тем человеком, который и почувствовал в общем-то первую победу. Я думаю, что многие солдаты и начинающие конструкторы, они, проходя, будут видеть его уже с готовым его изделием - молодого совершенно человека, и, может быть, он будет вселять в них уверенность, что они тоже смогут - стоит только начать", - сказала на торжественной церемонии открытия дочь оружейника, президент межрегионального общественного фонда его имени Елена Калашникова, отметив, что ее отец многократно бывал в петербургском музее и был большим его другом. Двухметровая бронзовая фигура установлена на площадке перед главным входом в старейший военный музей России. Скульптор Владимир Курочкин, который был знаком с Калашниковым, изобразил его сидящим на скамье во фронтовой гимнастерке, держащим в руках разработанный им автомат. "Я знал Михаила Тимофеевича, когда он был уже пожилым человеком, но в этой работе мне было интересно изобразить его молодым конструктором. Он горд осознанием своей первой победы, а впереди у него еще - большой жизненный путь, полный новых свершений", - сказал на церемонии автор памятника.

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