Памятник Михаилу Калашникову открыли в Петербурге к 100-летию со дня рождения оружейника

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 ноября. /ТАСС/. Памятник выдающемуся русскому оружейнику Михаилу Калашникову открыли на территории Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи Министерства обороны РФ в Санкт-Петербурге, передает корреспондент ТАСС. Событие приурочено к столетию со дня рождения конструктора, отмечавшемуся 10 ноября.
"[Михаил Калашников] получил Сталинскую премию первой степени, именно будучи старшим сержантом. <…> Поэтому очень хорошо, что он здесь "прописался", на ленинградской земле, именно старшим сержантом, именно тем человеком, который и почувствовал в общем-то первую победу. Я думаю, что многие солдаты и начинающие конструкторы, они, проходя, будут видеть его уже с готовым его изделием - молодого совершенно человека, и, может быть, он будет вселять в них уверенность, что они тоже смогут - стоит только начать", - сказала на торжественной церемонии открытия дочь оружейника, президент межрегионального общественного фонда его имени Елена Калашникова, отметив, что ее отец многократно бывал в петербургском музее и был большим его другом.
Двухметровая бронзовая фигура установлена на площадке перед главным входом в старейший военный музей России. Скульптор Владимир Курочкин, который был знаком с Калашниковым, изобразил его сидящим на скамье во фронтовой гимнастерке, держащим в руках разработанный им автомат. "Я знал Михаила Тимофеевича, когда он был уже пожилым человеком, но в этой работе мне было интересно изобразить его молодым конструктором. Он горд осознанием своей первой победы, а впереди у него еще - большой жизненный путь, полный новых свершений", - сказал на церемонии автор памятника.
"Крупная коллекция оружия, созданного Михаилом Тимофеевичем, находится и хранится в стенах нашего музея. Михаил Тимофеевич давно знаком с музеем, он часто здесь бывал и говорил: "Музей - это академия для нынешних конструкторов оружия, это школа". Много лет тому назад Михаил Тимофеевич решил передать в музей свою крупную коллекцию дарственного оружия - холодного и огнестрельного", - рассказал на открытии директор Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи Министерства обороны РФ Валерий Крылов.
Хранящаяся в музее коллекция оружия Калашникова, как боевого, так и опытно-экспериментального, является крупнейшей в России и в мире, она формировалась на протяжении шести десятилетий - первые поступления состоялись еще в 1959 году. Конструктор также подарил музею большое количество принадлежавших ему личных вещей. Наиболее интересные из этих предметов представлены в экспозиции и доступны для обозрения посетителей.
В церемонии открытия памятника также приняли участие генерал-майор Сергей Гашков, представлявший командование Западного военного округа, заместитель директора департамента культуры Министерства обороны РФ капитан I ранга Леонид Балясников и начальник Михайловской артиллерийской академии генерал-лейтенант Сергей Баканеев.
О Калашникове
Советский конструктор стрелкового оружия Михаил Калашников родился 10 ноября 1919 года на Алтае. Его самое знаменитое детище - автомат АК-47 - появился в 1947 году и до сих пор производится в разных странах. Более 40 лет Калашников жил и работал в Ижевске, его именем назван концерн - крупнейший российский производитель автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов, а также высокоточного оружия. Калашников умер 23 декабря 2013 года на 95-м году жизни после продолжительной болезни.