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В Севастополе до 2024 года построят еще 9 школ и 12 детсадов

Строительство реализуют за счет федеральной целевой программы по развитию Крымского полуострова

СЕВАСТОПОЛЬ, 22 ноября. /ТАСС/. Власти Севастополя планируют до 2024 года строительство еще девяти школ и 12 детских садов на средства федеральной целевой программы (ФЦП) по развитию Крымского полуострова, сообщили в пятницу ТАСС в департаменте образования и науки города Севастополя.

"Школы и детские сады в Севастополе строятся в рамках федеральной целевой программы. До 2024 года мы должны построить еще девять школ и 12 детских садов, чтобы решить вопросы с доступностью получения дошкольного и общего образования", - сказал он.

По данным департамента, с 2015 года в рамках ФЦП в городе построили три детских сада в сумме на 760 мест и одну школу на 1050 мест. До конца текущего года планируется завершить два детсада и одну школу, в 2020 году - еще четыре школы.

Предполагается, что общее число мест в новых школах будет более 4,2 тыс., в детсадах - более 2,6 тыс. При этом места в дошкольных учреждениях сейчас предоставлены только 55% детей до трех лет, формально в очереди стоят почти 6 тыс. малышей. Однако реальная потребность гораздо ниже: по текущим оценкам, действительно нужно предоставить места 1,1 тыс. детей.

Собеседник уточнил, что строительство новых учреждений сначала позволит решить проблему второй смены в школах и нехватки мест в детских садах для детей от полутора лет. Позднее за счет новых мест удастся уменьшить число детей в группах и классах, которые сейчас зачастую переполнены.

ФЦП социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2020 года приняли в 2014 году, она призвана модернизировать инженерную, транспортную и социальную инфраструктуру. Правительство РФ в июле 2019 года увеличило объем финансирования по ФЦП на 10% до 959 млрд рублей.

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РоссияСевастополь
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