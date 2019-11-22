Умер первый директор налоговой полиции Сергей Алмазов

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Первый директор налоговой полиции Сергей Алмазов умер в пятницу. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн.

"Сегодня утром скончался первый директор налоговой полиции Сергей Алмазов. Знал его много лет, еще с ФСНП. Достойнейший человек и настоящий офицер. Искренне соболезную родным и близким", - написал Хинштейн на своей странице в Twitter.

Федеральная служба налоговой полиции Российской Федерации (ФСНП) - правоохранительный орган, существовавший с 1992 по 2003 год. Умерший на 75-м году жизни Сергей Алмазов возглавлял ее до 1999 года.