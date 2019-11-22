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Умер первый директор налоговой полиции Сергей Алмазов

Ему было 74 года

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Первый директор налоговой полиции Сергей Алмазов умер в пятницу. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн.

"Сегодня утром скончался первый директор налоговой полиции Сергей Алмазов. Знал его много лет, еще с ФСНП. Достойнейший человек и настоящий офицер. Искренне соболезную родным и близким", - написал Хинштейн на своей странице в Twitter.

Федеральная служба налоговой полиции Российской Федерации (ФСНП) - правоохранительный орган, существовавший с 1992 по 2003 год. Умерший на 75-м году жизни Сергей Алмазов возглавлял ее до 1999 года.

Теги
Хинштейн, Александр Евсеевич
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