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Подготовка к 75-летию Победы

Матвиенко предложила странам СНГ сосредоточиться на помощи ветеранам в год 75-летия Победы

Председатель Совфеда отметила, что речь идет об общем наследии, "которым мы очень дорожим"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 ноября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации, глава Совета Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ Валентина Матвиенко предложила странам Содружества при подготовке мероприятий к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне сосредоточиться на помощи ветеранам и приведении в порядок воинских мемориалов.

"Во всех странах СНГ делается многое по подготовке к празднованию 75-летия Победы. Это наше общее наследие, которым мы очень дорожим. Мы утвердили план мероприятий Межпарламентской ассамблеи СНГ к этой дате, он очень большой. На мой взгляд, самая важная задача - дойти до каждого ветерана. К сожалению, их осталось мало, нужно каждому уделить внимание, персонально: в чем он нуждается, чем ему надо помочь, как его окружить вниманием и заботой. Нужно привести в порядок все памятники и мемориалы, посвященные солдатам - героям Великой Отечественной войны, погибшим на фронтах за свободу наших стран", - сказала она в пятницу на пресс-конференции после заседания МПА СНГ.

Планом МПА СНГ к 75-летию Победы предусмотрены памятно-мемориальные мероприятия в городах-героях, организация тематических выставок с привлечением фондов крупнейших российских музеев, содействие работе волонтеров в установлении имен погибших и пропавших без вести, поиске непогребенных останков воинов, мероприятия по патриотическому воспитанию детей и молодежи. "Не должно быть ни одного формального - для галочки - мероприятия, все акции должны идти от сердца, в нашем плане есть такие мероприятия. Важно, что план был единогласно поддержан всеми делегациями, мы вместе будем активно принимать участие в его реализации", - отметила Матвиенко.

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РоссияПодготовка к 75-летию Победы
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