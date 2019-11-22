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Выставка об освобождении Восточной Европы Красной армией откроется в Варшаве в декабре

Посетители смогут узнать о том, какие потери понесла Красная Армия при освобождении стран Восточной Европы, а также как советское командование оказывало гуманитарную помощь населению

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Выставка "Путь к Победе: исторические источники свидетельствуют", приуроченная к 75-летию освобождения Восточной Европы от нацистской оккупации, откроется 3 декабря в Российском центре науки и культуры в Варшаве. Об этом сообщил в пятницу научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.

"Посетители смогут узнать о том, какие потери понесла Красная Армия при освобождении стран Восточной Европы, а также как советское командование оказывало гуманитарную помощь населению", - сказал он на круглом столе, посвященном освободительной роли Красной армии в Европе и спасению польского города Краков от уничтожения.

По словам Мягкова, выставка в Варшаве станет частью серии передвижных экспозиций, подготовленных для показа в странах Европы. Ранее она была представлена в Софии и Бухаресте.

Историк также отметил, что в боях за освобождение стран Восточной Европы Красная армия в 1944-1945 годах, по новейшим данным, потеряла более 1 млн человек убитыми. "Наша освободительная миссия действительно принесла народам Европы освобождение. Она позволяет этим народам сегодня развиваться, говорить на родном языке, иметь свою национальную культуру", - подчеркнул он.

По оценке Мягкова, "сегодня против России и ее освободительной миссии развернута полномасштабная информационная война, отчетливо проявляется тенденция на переписывание истории".

"Мы считаем, что сегодня необходимо на законодательном уровне поднять вопрос о недопущении пересмотра итогов войны, чтобы тем лицам в дальнем и ближнем зарубежье, которые прямо или косвенно причастны к осквернению памятников нашим бойцам, было запрещено появляться в Российской Федерации, чтобы они знали, что всегда наступают последствия за их действия", - призвал он.

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