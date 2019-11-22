Глава Россотрудничества рассказала о возрождении интереса к русскому языку в Средней Азии

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Республики Средней Азии в последнее время начинают проявлять большой интерес к изучению русского языка. Об этом заявила в пятницу глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова на расширенном заседании комитета Госдумы по международным делам, посвященном теме защиты прав россиян и соотечественников за рубежом.

"Мы видим возрождение достаточно большого интереса к русскому языку в республиках Средней Азии, в частности в Узбекистане", - сказала она.

По словам Митрофановой, отношение к русскому языку меняется и в Туркмении, где ранее для проведения культурного мероприятия Россотрудничества необходимо было запрашивать разрешение у властей страны. "Сейчас я еду в Туркмению, где буду рассказывать руководству страны о наших проектах", - добавила она.

Глава Россотрудничества рассказала, что проекты агентства, кроме курсов по изучению русского языка, включают подготовку преподавателей для стран СНГ. "У нас порядка шести тысяч преподавателей в год проходят подготовку", - сообщила она.