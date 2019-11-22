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Древние памятники Чукотки вошли в российский предварительный список объектов ЮНЕСКО

Номинация представлена памятниками Дежневского массива
Поселения эскимосов Наукан на Мысе Дежнева Юрий Смитюк/ТАСС
Описание
Поселения эскимосов Наукан на Мысе Дежнева
© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Древние памятники Чукотки - памятники морских арктических зверобоев - вошли в российский предварительный список объектов-кандидатов всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом ТАСС сообщили в Институте Наследия им. Лихачева, специалисты которого выполняли научно-исследовательскую работу по подготовке заявки.

"Заявка на внесение в Список всемирного наследия ЮНЕСКО "Памятники морских арктических зверобоев" вошла в российский предварительный список, - сообщили в пресс-службе.

Номинация представлена памятниками Дежневского массива - поселением и могильником Эквен, поселениями Нунак и Наукан. Сейчас команда Института Наследия разрабатывает номинационное досье для объекта-кандидата. "Необходимо собрать и систематизировать большой объем научных исследований, а также представить их в виде доказательной базы по уникальности объекта, провести комплексный сравнительный анализ с аналогичными объектами наследия", - пояснила Надежда Филатова, руководитель отдела всемирного наследия и международного сотрудничества.

По ее словам, памятники морских арктических зверобоев Чукотки обладают большим потенциалом для номинирования. В институте добавили, что памятники Дежневского массива находятся в удовлетворительном состоянии, целостность и подлинность отдельных компонентов не нарушена, они хорошо сохранены.

Список всемирного наследия ЮНЕСКО составляется с 1978 года. В него включаются представляющие большую ценность для человечества художественные, исторические и природные памятники, а также морские объекты. По данным экспертов, внесение какого-либо объекта в этот список, как правило, повышает доходы от его эксплуатации за счет увеличения туристического потока и рекламы на 200-300%. В настоящее время в списке значится 28 объектов из России, что не превышает 3% от общего число памятников (1073).

Первым российским объектом, включенным в список ЮНЕСКО, в 1990 году стал исторический центр Санкт-Петербурга, а также отдельные группы памятников города и его пригороды: историческая часть Кронштадта, крепость Шлиссельбург, Петергоф, Ораниенбаум, Царское Село, Гатчина и др. В том же году в список вошли Кремль в Москве и Красная площадь, архитектурный ансамбль Кижского погоста, известный своими памятниками деревянного зодчества.

Теги
РоссияЧукотский автономный округДальний Восток
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