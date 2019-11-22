Председатель Мосгордумы допустил снижение возраста избирателей на выборах мундепутатов

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Минимальный возраст избирателей, голосующих на выборах муниципальных депутатов столицы, может быть снижен до 16 лет. Об этом заявил в пятницу на заседании комиссии по развитию гражданского общества и общественному контролю Общественной палаты Москвы председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

"Очень интересное предложение по снижению возраста голосующих. Я считаю, что с очень правильной тенденцией мы движемся. Рано или поздно, я уверен, молодежь с 16 лет будет голосовать не только на выборах, связанных со станцией метро и решением каких-то городских вопросов", - сказал Шапошников.

Он добавил, что допускает возможность участия 16-летних граждан в выборах муниципальных депутатов. "Нужно смотреть и поработать над этим с законодательной точки зрения", - уточнил спикер.