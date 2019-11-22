Глава Минстроя вручил награды победителям журналистского конкурса "Созидание и развитие"

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Глава Минстроя РФ Владимир Якушев в пятницу вручил награды победителям всероссийского конкурса СМИ "Созидание и развитие". В их числе Елена Мишина - корреспондент портала "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.

Мишина победила в номинации "Лучший материал о реализации программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" с публикацией "Лучшие региональные решения по аварийному жилью распространят на всю Россию".

Кроме того, награды получили Екатерина Ясакова из "Российской газеты", Наталья Приходько из отраслевого журнала "Вестник" (Москва), Александр Гришаков, представляющий телеканал "Тюменское время", Светлана Светлова, представляющая газету "Сельская жизнь" (поселок Судиславль Костромской области) и другие (всего 12 человек - прим. ТАСС).

"Очень важное сейчас - постоянное информирование граждан о национальном проекте "Жилье и городская среда". <…> Хочу высказать слова благодарности, потому что вы подсвечиваете это [проект] и люди узнают о нашем проекте", - сказал Якушев. "Конечно, без вас этого бы не произошло", - заметил министр.

Якушев отметил входящую в нацпроект программу "Формирование комфортной городской среды", благодаря которой в регионах проходят работы по благоустройству городских пространств. "Мы получаем в городах очень хорошие общественные пространства, появляются новые современные дворы, это, конечно, меняет жизнь к лучшему наших людей", - сказал глава Минстроя.

Организаторами конкурса "Созидание и развитие" выступили Минстрой РФ и Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Среди целей конкурса - стимулировать интерес СМИ к освещению вопросов строительства и ЖКХ, повысить информированность граждан о реализации нацпроекта "Жилье и городская среда", а также других проектов в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства в России.