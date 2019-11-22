МИД России: в пенитенциарных учреждениях за рубежом содержатся около 6 тыс. россиян

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Порядка 6 тыс. россиян находятся в пенитенциарных учреждениях за рубежом. Об этом сообщил в пятницу заместитель директора консульского департамента МИД РФ Руслан Голубовский на расширенном заседании комитета Госдумы по международным делам, посвященном теме защиты прав россиян и соотечественников за рубежом.

"Порядка 6 тыс. россиян с различным процессуальным статусом - и обвиняемые, и осужденные, и подозреваемые - содержатся в пенитенциарных учреждениях зарубежных стран", - сказал он.

По его словам, спектр обвинений, выдвигаемых в отношении российских граждан, весьма широк, часть из них имеет политическую подоплеку. Голубовский подчеркнул, что самым актуальным остается вопрос финансирования адвокатской защиты этих россиян. "На нашем сайте [МИД РФ] есть ассоциация русскоязычных адвокатов. Плюс у нас на сайтах загранучреждений и МИД опубликован реестр адвокатов в каждом иностранном государстве, которые выразили свою готовность оказывать помощь российским гражданам, но, безусловно, все это делается на возмездной основе", - указал он.

В этой связи Голубовский предложил рассмотреть возможность разработки страхового продукта для выезжающих за рубеж россиян, который по аналогии с медицинской страховкой обеспечивал бы покрытие расходов на услуги адвоката.

В новость была внесена правка (15:57 мск) - уточняется должность спикера.