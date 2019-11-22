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Посол Индонезии в Москве ожидает двукратного увеличения потока российских туристов

Вахид Суприяди сообщил, что по итогам 2019 года республику посетят 160 тыс. россиян

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 ноября. /ТАСС/. Власти Индонезии отмечают рост интереса российских туристов к посещению страны и ожидают, что по итогам года республику посетят 160 тыс. россиян, что в два раза больше показателя трехлетней давности. Об этом ТАСС в пятницу сообщил посол Индонезии в РФ Мохамад Вахид Суприяди.

"Поток туристов из России в Индонезию растет каждый год. Например, в 2016 году, когда я приехал сюда, и на сегодняшний день мы видим рост на 100%. От 80 тыс. туристов в 2016 году до, например, в этом году мы ожидаем около 160 тыс.", - сказал собеседник агентства, уточнив, что с января по сентябрь текущего года республику посетили 109 тыс. российский туристов.

В августе 2017 года Суприяди в интервью ТАСС сообщал, что власти страны ожидают возобновления прямого авиасообщения между Москвой и Джакартой в 2018 году, однако в настоящее время прямых рейсов нет, добраться можно только с пересадками.

Единственный беспосадочный рейс из Москвы в Индонезию обслуживает авиакомпания "Россия" - в конце прошлого года она начала полеты в город Денпасар на острове Бали.

Теги
Индонезия
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