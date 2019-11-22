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Шесть президентов посетят Освенцим в честь 75-й годовщины его освобождения Красной армией

Состав российской делегации пока неизвестен

ВАРШАВА, 22 ноября. /ТАСС/. Польский Государственный музей Аушвиц-Биркенау, созданный на месте бывшего нацистского концлагеря в Освенциме, в пятницу обнародовал предварительный список высокопоставленных гостей, которые примут участие в мероприятиях в честь 75-й годовщины освобождения лагеря смерти Красной армией 27 января 2020 года.

"Всего мы ожидаем несколько десятков государственных делегаций, а также представителей международных институтов. Многие из них будут представлены на самом высоком уровне", - указал в распространенном сообщении пресс-секретарь музея Бартош Бартызель.

По его словам, на данный момент официально подтвержден визит шести президентов и нескольких представителей европейских королевских семей. "Ведутся переговоры с отдельными посольствами, в некоторых случаях мы ждем официального подтверждения, поэтому мы будем постепенно дополнять список гостей", - отметил он.

По информации музея, визит на годовщину в Освенцим подтвердили президенты Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, Израиля Реувен Ривлин, Мальты Джордж Велла, Польши Анджей Дуда, Финляндии Саули Ниинистё, Швейцарии Ули Маурер.

Кроме этого, на годовщину прибудут король Испании Филипп VI, король и королева Нидерландов - Виллем-Александер и Максима, наследница шведского престола принцесса Виктория. Нидерланды и Швеция также будут представлены на уровне премьер-министров.

В апреле текущего года музей направил нескольким десяткам государств информацию о приближающихся мероприятиях по случаю годовщины освобождения немецкого нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау. Соответствующее письмо от музея в Освенциме поступило весной и российской стороне - в посольство РФ в Варшаве. Как информировали тогда корреспондента ТАСС в дипломатическом представительстве, "в этом письме российской стороне предлагается принять решение и сообщить организаторам, будет ли она направлять на указанные мероприятия свою делегацию и на каком уровне". Пока состав российской делегации неизвестен.

Освенцим

В Аушвиц-Биркенау фашисты убили в газовых камерах и сожгли в крематориях свыше 1 млн евреев, а также десятки тысяч представителей польской интеллигенции и советских военнопленных. По разным данным, всего в этом лагере смерти погибли от 1,5 до 2 млн человек разных национальностей. Комплекс концлагерей был освобожден 27 января 1945 года Красной армией.

Теги
Ниинистё, СаулиМаурер, УлиПольшаРивлин, РеувенДуда, АнджейШтайнмайер, Франк-ВальтерВелла, Джордж
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