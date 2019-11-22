Прокуратура сообщила, что экспертизу теплосети в Пензе провели некачественно

"В ходе экспертизы критические утончения толщины стенки трубопровода обнаружены не были. Вместе с тем проведенной органами прокуратуры Пензенской области проверкой установлено, что толщина стенок трубы в месте прорыва составляет от 2 до 4 мм, что не соответствует выводам экспертизы", - указано в сообщении.

ПЕНЗА, 22 ноября. /ТАСС/. Экспертиза теплосети в Пензе, из-за прорыва которой автомобиль упал в яму с кипятком и погибли два человека, была проведена некачественно. Заключение о соответствии трубы нормам промышленной безопасности, выданное в 2018 году, стало одной из причин не проводить ремонт теплосети, что привело к ЧП, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

Прокуратура пришла к выводу, что услуги компании "КАН", проводившей экспертизу, были "ненадлежащего качества". Это стало "одной из причин непроведения своевременных ремонтно-восстановительных работ, что привело к разрушению трубопровода и человеческим жертвам".

Материалы прокурорской проверки направлены в следственное управление СК по региону для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц").

Магистральная тепловая сеть, которая находится в собственности мордовского филиала компании "Т Плюс", проходила экспертизу на соответствие требованиям промышленной безопасности в 2018 году. Она показала, что трубопровод, построенный 57 лет назад, можно эксплуатировать до октября 2020 года.

Утром 19 ноября на стоянке возле магазина на улице Аустрина автомобиль "Лада Ларгус" провалился в яму с кипятком, погибли двое мужчин. По данным следственного управления СК, причиной смерти стала асфиксия. В результате аварии также было отключено тепло и горячее водоснабжение в 67 многоквартирных домах, трех школах и трех детсадах. Возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей наказание за причинение смерти по неосторожности.