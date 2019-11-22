{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Прокуратура сообщила, что экспертизу теплосети в Пензе провели некачественно

Утром 19 ноября в городе произошел прорыв теплосети, в результате чего автомобиль упал в яму с кипятком. Погибли два человека

ПЕНЗА, 22 ноября. /ТАСС/. Экспертиза теплосети в Пензе, из-за прорыва которой автомобиль упал в яму с кипятком и погибли два человека, была проведена некачественно. Заключение о соответствии трубы нормам промышленной безопасности, выданное в 2018 году, стало одной из причин не проводить ремонт теплосети, что привело к ЧП, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

"В ходе экспертизы критические утончения толщины стенки трубопровода обнаружены не были. Вместе с тем проведенной органами прокуратуры Пензенской области проверкой установлено, что толщина стенок трубы в месте прорыва составляет от 2 до 4 мм, что не соответствует выводам экспертизы", - указано в сообщении.

На эту тему

Прокуратура пришла к выводу, что услуги компании "КАН", проводившей экспертизу, были "ненадлежащего качества". Это стало "одной из причин непроведения своевременных ремонтно-восстановительных работ, что привело к разрушению трубопровода и человеческим жертвам".

Материалы прокурорской проверки направлены в следственное управление СК по региону для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц").

Магистральная тепловая сеть, которая находится в собственности мордовского филиала компании "Т Плюс", проходила экспертизу на соответствие требованиям промышленной безопасности в 2018 году. Она показала, что трубопровод, построенный 57 лет назад, можно эксплуатировать до октября 2020 года.

Утром 19 ноября на стоянке возле магазина на улице Аустрина автомобиль "Лада Ларгус" провалился в яму с кипятком, погибли двое мужчин. По данным следственного управления СК, причиной смерти стала асфиксия. В результате аварии также было отключено тепло и горячее водоснабжение в 67 многоквартирных домах, трех школах и трех детсадах. Возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей наказание за причинение смерти по неосторожности.

Теги
РоссияПензенская область
Реклама на ТАСС
Москалькова поддержала идею о центрах поддержки жертв домашнего насилия
Явление унижения в семье противоречит развитию демократизации общества, считает омбудсмен
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС