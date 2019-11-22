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Более 300 тыс. школьников подали заявки на участие в конкурсе "Мой первый бизнес"

Подать заявки можно будет до 6 декабря

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Организаторы конкурса для школьников "Мой первый бизнес" получили уже более 300 тыс. заявок на участие. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей".

"С начала регистрации 5 ноября на международный конкурс "Мой первый бизнес" поступило более 300 тыс. заявок от школьников в возрасте от 11 до 18 лет из всех регионов России и 80 стран мира", - говорится в сообщении. Прием заявок продлится до 6 декабря.

Больше всего заявок пришло из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской и Нижегородской областей.

Проект "Мой первый бизнес" стартовал в 2017 году. На первый сезон было подано 408 тыс. заявок. В 2018 году для участия зарегистрировалось уже более 675 тыс. человек, при этом заявки приходили из 53 стран мира. Победители конкурса могут рассчитывать на гранты, а также ценные призы.

Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Платформа объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы была создана автономная некоммерческая организация, носящая такое же название.

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