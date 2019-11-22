Посол США в Афинах поблагодарил главу Элладской церкви за признание раскольнической ПЦУ

АФИНЫ, 22 ноября. /ТАСС/. Посол США в Афинах Джеффри Пайетт, в 2013-2016 годах возглавлявший американскую дипмиссию на Украине, лично поблагодарил главу Элладской церкви, архиепископа Афинского и всея Эллады Иеронима за признание так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ), назвав это актом мудрости. Об этом сообщило Афинское Македонское агентство новостей после встречи в пятницу Пайетта с Иеронимом.

По словам агентства, руководитель диппредставительства США назвал решение архиепископа признать автокефалию раскольнической украинской церкви "историческим событием" и сообщил, что вручил Иерониму письмо посла США по вопросам международной религиозной свободы Сэма Браунбэка, в котором выражается уважение за это решение архиепископа. Пайетт также подчеркнул, что "США признают мудрость, с которой действовал Иероним".

Архиепископу задали также вопрос об инициативе патриарха Иерусалимского Феофила III провести встречу глав православных церквей в Иордании. Иероним сказал, что не может ответить на этот вопрос, добавив, что не знает, осведомлен ли об этом предложении вселенский патриарх Константинопольский Варфоломей. "Не каждый может созвать всеправославную встречу. Это прерогатива вселенского патриарха", - сказал архиепископ. "Если вселенский патриарх призовет нас, мы не скажем "нет". Но если любое другое ответственное лицо какой-либо церкви нас позовет, то я скажу "нет", - заявил Иероним.

Инициатива Феофила III

В четверг Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил патриарху Иерусалимскому премию Фонда единства православных народов "За выдающуюся деятельность по укреплению единства православных народов. За утверждение и продвижение христианских ценностей в жизни общества". В своем выступлении на церемонии Феофил III предложил созвать встречу предстоятелей поместных православных церквей для обсуждения вопросов сохранности единства православия и провести ее в Иордании. Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда сообщил в четверг ТАСС, что Русская православная церковь (РПЦ) надеется, что поместные православные церкви откликнутся на предложение патриарха Феофила.

Прекращение молитвенного общения

Архиерейский собор Элладской православной церкви 2 октября признал право патриарха Константинопольского предоставить автокефалию ПЦУ. Эта украинская организация, созданная из двух неканонических структур - Украинской автокефальной православной церкви и Киевского патриархата, получила автокефалию в 2018 году по решению патриарха Константинопольского Варфоломея. Это решение стало причиной разрыва молитвенного общения РПЦ с Константинопольским патриархатом.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл впервые не помянул архиепископа Афинского и всея Эллады Иеронима II, зачитывая диптих с главами поместных церквей на литургии с духовенством Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции 3 ноября в Москве. Прекращение поминовения предстоятеля Элладской церкви фактически стало прекращением евхаристического общения между церквями. Однако молитвенное общение с архиереями Элладской церкви, не признающими раскол церкви на Украине, будет сохранено, согласно решению Священного синода РПЦ.