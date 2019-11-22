В Швеции прошла военно-патриотическая акция "Горсть памяти" в честь советских воинов

СТОКГОЛЬМ, 22 ноября. /ТАСС/. Торжественные ритуалы символического сбора земли с мест захоронений красноармейцев, попавших в Швецию в конце Второй мировой войны и умерших здесь от ран и болезней, прошли в пятницу в городах Лунд и Мальме на юге страны. В военно-патриотической акции "Горсть памяти" приняли участие сотрудники генконсульства России в Гётеборге и военного атташата посольства РФ в Швеции.

"Кисеты с землей с воинскими почестями доставят в Подмосковье. В дальнейшем их поместят в гильзы артиллерийских снарядов и установят в главном храме Вооруженных сил Российской Федерации на территории филиала Центрального музея ВС РФ с мультимедийной экспозицией "Дорога памяти". Музей будет открыт к 75-летию Великой победы в мае 2020 года", - рассказала корреспонденту ТАСС генеральный консул Анастасия Федорова.

Представители военного атташата и консульства в Стокгольме ранее также собрали землю с мест захоронений красноармейцев на севере королевства, в населенном пункте Йоккмокк и районе Эверлулео муниципалитета Буден. Соотечественники привезли в шведскую столицу и землю с могилы солдата Алексея Матвеева на церковном кладбище местечка Арьеплуг провинции Норрботтен.

В 2016 году в королевстве была создана карта захоронений советских солдат, погибших во время Второй мировой войны на территории Швеции. Могилы красноармейцев находятся на севере и юге страны. В списке и на карте - 19 могил солдат и офицеров советской армии.

Три захоронения находятся на юге Швеции, на Северном кладбище города Лунд, еще пять - на Восточном кладбище Мальмё. Эти солдаты, попавшие в Швецию из немецкого лагеря в конце войны, умерли в мае и июне 1945 года в шведской больнице от ран и истощения. На севере - могилы советских воинов, бежавших в Швецию из норвежских лагерей. Многие из захоронений находятся в горах, лесу.

Захоронения советских солдат в Мальмё и Лунде

Пять советских военнопленных, покоящихся в Мальмё, - это уроженцы регионов РСФСР и Украинской ССР Василий Шашков (31 января 1919-21 мая 1945), Тимо Гривозор (4 апреля 1914-22 мая 1945), Андрей Бойкан (1 декабря 1923-15 мая 1945), Павел Ушаков (6 августа 1920-17 мая 1945), Михаил Котов (11 января 1911-20 мая 1945). Эти захоронения долгое время считались утраченными, но были идентифицированы благодаря почетному консулу России в Мальмё Ларисе Браттмарк, а также сотрудникам кладбища и городского архива. В 2017 году на могилах были установлены мраморные плиты с именами героев.

В Лунде похоронены младший лейтенант Николай Чаванов (19 декабря 1910-23 мая 1945), офицер Михаил Федотченко (8 января 1904-14 июня 1945), рядовой Илья Иванов (2 июня 1921-29 июня 1945). В 2018 году по инициативе Генконсульства на крестах были установлены новые мемориальные таблички.

"Дорога памяти"

В День памяти и скорби 22 июня 2019 в рамках подготовки к празднованию 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне Министерство обороны РФ провело Всероссийскую военно-патриотическую акцию "Горсть памяти". В этот день во всех субъектах России прошел торжественный ритуал забора земли с мест братских захоронений. Все кисеты с землей были запломбированы в капсулы, подписаны и переданы для размещения в музее "Дорога памяти", который войдет в храмовый комплекс Вооруженных сил РФ, строящийся в Подмосковье в честь 75-летия Победы.

В филиале Центрального музея Вооруженных Сил будут размещены исторические экспонаты времен Великой Отечественной войны, в том числе фотографии, документы, награды, оружие, личные вещи солдат и офицеров. Центральное место будет отведено мультимедийной галерее "Дорога памяти", в экспозиции которой будет создан единый информационный банк данных обо всех участниках Великой Отечественной войны. "Дорога памяти" сохранит десятки миллионов фотографий фронтовиков и тружеников тыла, партизан и жителей блокадного Ленинграда, работников культуры и военных журналистов.

На сайте Минобороны России запущен информационный раздел "Дорога памяти", чтобы каждый желающий мог загрузить фотографии и данные о своих родственниках - участниках Великой Отечественной войны или работавших на оборонных предприятиях.