В Ингушетии по решению судов должники за электроэнергию заплатят почти 500 млн рублей

МАГАС, 22 ноября. /ТАСС/. Должники энергокомпании "Россети Северный Кавказ" в Ингушетии должны будут выплатить около 500 млн рублей по решению судов. В числе самых крупных неплательщиков "Ингушрегионводоканал", говорится в сообщении пресс-службы энергокомпании.

"Филиал "Россети Северный Кавказ" - "Ингушэнерго" повысил эффективность претензионно-исковой работы в 2019 году. По итогам 10 месяцев суды удовлетворили требования энергокомпании по 2645 исковым заявлениям на сумму 499,4 млн рублей. Это превышает показатели аналогичного периода прошлого года на 68% или 201,6 млн рублей", - говорится в сообщении.

Как сообщается, всего с начала года энергокомпания предъявила к взысканию 4209 исков на 617,9 млн рублей. "По самым крупным из них ответчиками выступают завсегдатаи черного списка неплательщиков - ГУП "Ингушрегионводоканал" с задолженностью 555,2 млн рублей, МУП "Малгобек-Водоканал" с 119,6 млн рублей долга и МУП "Водоканал Магас" - неплатежи 42,3 млн рублей", - уточняет пресс-служба.

Энергетики считают подобные меры полностью оправданными, так как недисциплинированные абоненты наносят урон работе сетевой компании, тормозят ремонт и модернизацию электросетевой инфраструктуры.

"Мы предлагаем контрагентам различные варианты досудебного урегулирования ситуации, в том числе реструктуризацию долга - разговариваем, предупреждаем, убеждаем. Исковое заявление в суд - мера крайняя, вынужденная и неприятная для обеих сторон", - передает пресс-служба слова начальника юротдела филиала "Ингушэнерго" Магомеда Харсиева.

Если дебиторы не исполнят решение суда в добровольном порядке, компания обратится в службу судебных приставов, которые в свою очередь, могут произвести начисление денежного взыскания за просрочку, арест имущества, банковского счета, удержание от суммы заработной платы, временное ограничение выезда за пределы России.