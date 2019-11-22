МЧС и Минприроды создали рабочую группу для повышения эффективности тушения лесных пожаров

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. МЧС России и Минприроды создали межведомственную рабочую группу для повышения эффективности выявления и тушения лесных пожаров. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе МЧС.

"Соответствующий приказ подписали глава МЧС Евгений Зиничев и министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин", - сказал представитель министерства. В состав рабочей группы вошли 15 представителей двух ведомств, а также Рослесхоза и ФГБУ "Авиалесоохрана". "Им предстоит принять меры, направленные на повышение эффективности выявления и тушения лесных пожаров", - сообщили в МЧС.

Сейчас ведется разработка предложений по совершенствованию нормативного правового регулирования, определяются специалисты, уполномоченные проводить авиаработы по охране лесов от пожаров, прорабатываются варианты усиления службы авиалесопатрулирования. Кроме того, будут выработаны меры для более оперативного реагирования пожарных-десантников при возникновении лесных пожаров.

Рабочая группа создана в рамках поручения председателя правительства РФ Дмитрия Медведева.