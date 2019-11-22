ГОРКИ, 22 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев считает, что работа преподавателя в разы сложнее работы руководителя любого уровня. Личным опытом он поделился на встрече с активом местных и первичных отделений возглавляемой им партии.

"Когда ты общаешься не важно с кем - со студентами, с учениками, количество нервной энергии, которая тратится, точно больше, чем когда ты руководишь чем-то", - поддержал он одну из участниц встречи, рассказывавшую о нелегком труде преподавателя.