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Медведев считает, что работа преподавателя в разы сложнее работы руководителя

Премьер-министр на встрече с активом местных и первичных отделений возглавляемой им партии поделился личным опытом

ГОРКИ, 22 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев считает, что работа преподавателя в разы сложнее работы руководителя любого уровня. Личным опытом он поделился на встрече с активом местных и первичных отделений возглавляемой им партии.

"Когда ты общаешься не важно с кем - со студентами, с учениками, количество нервной энергии, которая тратится, точно больше, чем когда ты руководишь чем-то", - поддержал он одну из участниц встречи, рассказывавшую о нелегком труде преподавателя.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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