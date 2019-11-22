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Бутина будет работать в аппарате уполномоченного по правам человека в России

Как заявила омбудсмен Татьяна Москалькова, речь идет о создании сообщества, посвященного защите прав граждан РФ в других странах
Мария Бутина Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Мария Бутина
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Мария Бутина, освобожденная недавно из тюрьмы в США, будет работать в аппарате уполномоченного по правам человека в РФ, где займется вопросами поддержки россиян, оказавшихся в трудной жизненной ситуации за рубежом. Об этом в пятницу журналистам сообщила омбудсмен Татьяна Москалькова.

"Да, она [Бутина] приняла такое предложение [о работе в аппарате уполномоченного]... Мне хотелось бы создать при уполномоченном по правам человека сообщество по защите прав российских граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию", - сказала она после расширенного заседания комитета Госдумы по международным делам, посвященного защите прав граждан РФ в других странах.

"Мне кажется, с учетом ее собственного социального опыта, желания работать на этом направлении, мы сможем создать такой дополнительный механизм, куда войдут и члены общественных организаций, и ученые, и просто неравнодушные граждане, которые могут заниматься правовой пропагандой, поддержкой родственников, могут заниматься подготовкой соответствующих писем, проведением круглых столов, подготовкой заявлений для сообщества по нашим гражданам", - пояснила Москалькова.

Приехавшая в США на учебу Бутина была арестована в Вашингтоне 15 июля 2018 года - в канун встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки. Москва характеризовала обвинения в адрес Бутиной как сфабрикованные и требовала ее освобождения.

Россиянка 13 декабря 2018 года в суде столичного округа Колумбия признала вину по одному из пунктов обвинения, который касался нарушения законов об иноагентах в США, 26 апреля 2019 года она была приговорена к 1,5 года тюрьмы. С учетом уже отбытого перед этим под стражей времени и примерного поведения россиянку освободили 25 октября, на следующий день она вернулась на родину.

Теги
СШАРоссияМоскалькова, Татьяна Николаевна
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