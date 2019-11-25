Духи гор: кто и как изучает снежных барсов в России

Фонд "Снежный барс" Ирбис. Снежный барс. Ак барс. Издревле это животное окружено ореолом из мифов и легенд, сказаний и верований, а его образ нашел отражение во многих азиатских культурах. Отчасти он сохраняется и до сих пор — во многом потому, что ирбис – животное чрезвычайно редкое и жить оно привыкло в неприветливых и порой непроходимых для человека горах. Снежные барсы - вершина пищевой пирамиды в фауне альпийских гор центральной Азии. Изо всех крупных хищников из отряда пантер они поднимаются на наибольшую высоту. И среди всех больших кошек снежные барсы изучены хуже всего: их очень тяжело выследить и еще сложнее сфотографировать. К счастью, в последние годы современные технологии значительно упростили работу исследователям снежного барса, и мы начинаем все лучше узнавать жизнь этих величественных хищников. В России изучением ирбисов занимаются на всех особо охраняемых природных территориях, где он обитает, и в других природоохранных организациях. Одна из них - Фонд "Снежный барс" (связаться с фондом можно по адресу Info_saveirbis@mail.ru). Его создатель и президент - Дмитрий Германович Медведев, один из самых заметных специалистов по изучению снежных барсов не только в России, но и в мире. В сентябре 1980 года ему удалось найти первые следы снежного барса в Восточном Саяне - прежде предполагалось, что ирбис там не водится. Находка подтолкнула ученых на изучение этой области, и уже позднее в разные годы на территории Восточного Саяна были обнаружены прямые доказательства обитания там снежных барсов - их жертвы: ирбис во время охоты снимает шкуру со своей добычи. Все эти материалы зафиксированы в научных публикациях, которые можно найти в интернете. Основная цель фонда "Снежный барс" - изучение и сохранение популяции снежного барса. "Как мы можем оберегать то, о чем нам ничего не известно? Поэтому чем больше мы знаем о наших снежных барсах, тем легче нам их охранять. Благодаря работе фонда теперь известно, что этих кошек на территории России больше, чем предполагалось ранее: они обитают на территории республики Бурятии, в двух местах Иркутской области, а также в Забайкалье», - делится Дмитрий Германович. В этом году один из членов фонда, Александр Куксин, защитил первую диссертацию по снежному барсу в России и всего пятую в мире, что еще раз подчеркивает, насколько мало мы знаем об ирбисах. Сотрудники фонда изучают и другие редкие виды, обитающие в пределах ареала снежных барсов: сибирского козла, алтайского улара, кота манула и других. Некоторые из них, например кодарский снежный баран, не менее редки, чем сам ирбис, - фонд даже разработал проект реабилитации этого барана на острове Ольхон.

Научная фотоохота Примерно один-два раза в месяц сотрудники фонда, а также волонтеры из местного населения отправляются в горы, чтобы расставить по предполагаемой зоне обитания ирбисов свое главное "оружие" - фотоловушки. Это небольшие, размером с мужскую ладонь, скрытые камеры - их встраивают в природный ландшафт. Ловушки оборудованы детектором движения, поэтому съемка начинается только тогда, когда животное попадает в зону кадра. Они могут снимать даже ночью - для этого у камер есть инфракрасные датчики. Ученые оставляют фотоловушки на местности на несколько месяцев, порой даже лет, и забирают в следующих экспедициях. Самое обидное, что потом извлечь из них данные получается далеко не всегда: некоторые камеры выходят из строя под влиянием погодных условий, другие - по вине диких животных. Например, в сентябре этого года исследователи отправились в глубь хребта Китойские гольцы по верхнему и среднему течению реки Китой, чтобы проверить фотоловушки, установленные еще летом 2016 года. Но ученых ждало разочарование: часть устройств отыскал и сломал любопытный медведь. Но если везет и камерам удается заснять ирбисов в естественной среде, этот видеоматериал становится невероятно ценным. В мае 2019 года благодаря исследованиям в горном узле Мунку-Сардык были получены уникальные кадры того, как самка ирбиса кормит котенка. С их помощью ученые смогли составить подробную хронологию охоты, добычи и питания ирбиса. В Тункинских Гольцах, в свою очередь, снежный барс фиксируется не менее регулярно - тем самым архив фонда пополняется уникальными кадрами биологии вида. Кроме того, благодаря фотоловушкам ученые могут опознавать ирбисов и отслеживать их перемещения - у каждого снежного барса уникальный рисунок пятен на шерсти. Со временем сотрудники фонда даже начали давать имена не только самим ирбисам, но даже горным козлам, на которых те охотятся.

Описание Группа сибирских горных козлов, самки с молодняком. Хребет Большой Саян © Фонд "Снежный барс"

"Снежный барс" - это не государственный фонд. Средства поступают от продажи сувениров, из благотворительных источников, от партнеров и спонсоров. Один из спонсоров - золотодобывающая компания Nordgold. Она регулярно выделяет гранты на исследования в Восточном Саяне - например, недавно за счет финансирования компании фонд снарядил экспедицию в Мунку-Сардык. Установленной там фотоловушке удалось заснять в одном месте сразу четырех ирбисов: самку с двумя котятами и одного самца - это уникальный случай. Для изучения многих видов животных современные зоологи используют GPS-маячки. К сожалению, учитывая образ жизни ирбисов и ареал их обитания, крепить к ним маячки проблематично. Пока что поймать ирбиса и установить такой ошейник удавалось в Монголии и на территории государственного заповедника "Саяно-Шушенский" в России, причем несколько раз на одну и ту же особь. Но даже одной отслеживаемой самки хватило для того, чтобы еще чуть-чуть расширить знания о распространении снежного барса в России. Например, выяснилось, что животное способно обходить территорию площадью до 800 квадратных километров, что в разы больше, чем предполагалось ранее, и совершать миграции на 600 километров из своего типичного ареала.

Описание Ботинки фотографа Андрея Писарева, сотрудника фонда "Снежный барс", на фоне горы Мунку-Сардык (3491 м) - самой высокой точки Восточного Саяна © Фонд "Снежный барс"

Именно большие расстояния - основная сложность для исследователей. Экспедиции на территории обитания снежного барса трудны и изнурительны. Они бесконечно далеки от прогулки на свежем горном воздухе. Обычно до ближайших к потенциальной зоне обитания ирбисов населенных пунктов исследователи добираются на УАЗах: если такая машина сломается, шанс найти для нее подходящие детали в ближайшем селе гораздо выше. Но чтобы попасть в конкретные места, где, по словам местных жителей, видели ирбисов, приходится проходить десятки километров по пересеченной местности с тяжелыми рюкзаками за плечами, часами сплавляться по горным рекам на резиновых лодках, продираться через густые лесные зоны и вне зависимости от погоды ночевать практически под открытым небом. Помимо УАЗиков, в экспедициях задействуются автомобили "КамАЗ", "Урал" и различные внедорожники, которые либо предоставляются волонтерами, либо нанимаются для того, чтобы забросить группу исследователей максимально далеко. Также помогает мотогусеничная техника: снегоход "Буран", квадроциклы. В летний полевой сезон по возможности используется конный транспорт. Кроме того, опасность представляют звери, особенно медведи. Поэтому большая часть сотрудников фонда - профессиональные охотоведы, умеющие обращаться с оружием. В дикой природе в конце сентября опасен даже лось, поэтому без ружья в экспедиции обычно не ходят.

Описание Экспедиционный лагерь сотрудников фонда и волонтеров проекта "Сохраним снежного барса вместе", 2019 год © Фонд "Снежный барс"

Браконьеры и туризм Учитывая редкость и красоту снежного барса, шкуры этих животных нередко становятся добычей браконьеров. Сейчас охота на снежных барсов запрещена во всех странах мира, но статистика смертей по вине человека все еще поражает. "Главный враг ирбиса - браконьер, главный друг - хорошо оснащенный исследователь. Фондом установлено, что за последние 30-35 лет в ряде горных районов Бурятии, Тофаларии (Иркутская область) и Забайкалье от рук браконьеров, а также по неустановленным причинам погибли десятки барсов. На каждый из них нашлись доказательства: прибитые к избушкам браконьеров лапы, черепа, скелеты и другие останки", - подчеркивает Дмитрий Германович. Очень часто ирбисы погибают в ловушках, предназначенных для других зверей, отлов которых разрешен лишь в определенные месяцы. Многие местные жители промышляют охотой на кабаргу - у этого похожего на оленя парнокопытного есть особая железа, выделяющая мускус, который высоко ценят в Азии. Поэтому охотники на кабаргу могут ставить до 5000 петель за сезон - и зачастую потом просто не могут найти и снять их все. В них и попадают ирбисы - останки погибшей в мучениях кошки обычно случайно находят спустя пару лет.

Жизнь Саянских гор: исследователи фонда, редкие животные, величественная природа © Фонд "Снежный барс"