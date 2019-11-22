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Собянин вручил многодетным семьям Москвы награды "Родительская Слава"

Орден вручается семьям, в которых воспитывают семь и более детей. Медалью награждают родителей или усыновителей, которые имеют четырех и более детей

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, в преддверии Дня матери, вручил награды московским многодетным семьям, удостоенным в соответствии с указом президента России орденами и медалями "Родительская Слава".

День матери отмечается в последнее воскресенье ноября.

В частности, ордена "Родительская Слава" удостоены три семьи: Кулешовы, воспитывающие восьмерых детей, Роговы, у которых 10 детей, и Садовские, в семье которых семеро детей. Еще 15 семей получили медаль ордена "Родительская Слава".

"Труд родителей очень важен и почетен. Когда воспитывают одного-двух детей - это уже большая задача и большой труд, но, когда воспитывают 7-8-10 детей и воспитывают замечательно, вкладывают свою душу, таланты, любовь к детям, когда вырастает замечательное поколение, настоящие граждане нашей страны - это не просто труд, это героизм. За это государство награждает орденами и медалями. Поздравляю вас с высокими наградами, они заслужены вами", - сказал Собянин, открывая церемонию.

Он отметил, что в Москве в последние годы появляется "мода на многодетность" - количество многодетных семей увеличилось в два раза, а число обучающихся в московских детсадах и школах возросло до 1,5 млн. "Это абсолютный рекорд за всю историю. Для города это здорово, но и накладывает обязательства: нужно строить детсады, школы, поликлиники, благоустраивать дворы, парки, скверы, игровые площадки, думать о подрастающем поколении. Мы делаем это с большим удовольствием, для нас это приоритет", - добавил мэр.

О награде

Орден "Родительская Слава" учрежден указом президента России от 13 мая 2008 года, медаль ордена "Родительская слава" - указом от 7 сентября 2010 года. Награды вручаются многодетным родителям и усыновителям, чьи семьи ведут здоровый образ жизни, обеспечивают надлежащий уровень заботы о здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии детей, полное и гармоничное развитие их личности, подают пример в укреплении института семьи и воспитании детей.

Орден "Родительская Слава" вручается семьям, в которых родители или усыновители воспитывают семь и более детей. Медалью "Родительская Слава" награждаются семьи, где родители или усыновители воспитывают четырех и более детей.

По награждении орденом родителю или усыновителю выплачивается единовременное денежное поощрение в размере 100 тыс. рублей из федерального бюджета. Выплаты поощрения при награждении медалью ордена не предусмотрены.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссия
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