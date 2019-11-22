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Медведев призвал развивать государственно-частное партнерство при организации отдыха детей

Премьер-министр отметил, что организация такого взаимодействия должна происходить на региональном уровне с подключением федеральных ресурсов

ГОРКИ, 22 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил в пятницу в ходе встречи с активом местных и первичных отделений партии о необходимости развития государственно-частного партнерства при организации детского отдыха.

"Нужно создать рамку для эффективного государственно-частного партнерства по приведению в порядок детских учреждений для летнего отдыха", - сказал Медведев.

Он отметил, что организация такого взаимодействия должна происходить на региональном уровне с подключением федеральных ресурсов.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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