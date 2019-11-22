Родителям погибшего при пожаре в "Холдоми" мальчика вручили орден Мужества

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Глава управления воспитательной работы Следственного комитета РФ Сергей Петров вручил орден Мужества родителям награжденного посмертно Алексея Мартыненко, пытавшегося спасти детей при пожаре на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Хабаровском крае. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе СК РФ.

Что известно о пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае

"Сегодня в Хабаровске награду родителям юного героя по поручению председателя СК РФ вручил руководитель управления воспитательной работы Следственного комитета РФ Сергей Петров. Участники торжественного собрания почтили минутой молчания память юного героя, который отдал свою жизнь, спасая других", - сообщили в ведомстве.

Указом президента РФ Владимира Путина мальчик был посмертно награжден за смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях. Ранее приказом председателя СК РФ Александра Бастрыкина Алексей Мартыненко посмертно удостоен медали "Доблесть и отвага". "Достойный поступок Алеши заслуживает высшей нравственной оценки. Такие ребята - пример для будущего поколения, настоящие патриоты, неравнодушные, способные в трудную минуту подставить плечо, протянуть руку помощи. Память о его подвиге будет жить вечно", - отметили в СК.