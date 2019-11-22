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В Австрии начинает работу проект по популяризации русского языка "РуссоМобиль"

Лекторы из России путешествуют по городам республики на автомобиле, который представляет из себя передвижное языковое и культурное бюро

ВЕНА, 22 ноября. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Проект по популяризации изучения русского языка среди молодежи "РуссоМобиль" начинает свою работу в Австрии. Об этом сообщили в Австрийско-российском обществе дружбы, которое поддерживает реализацию инициативы в Австрийской Республике.

Образовательный проект с 2010 года успешно привлекает к изучению русского языка школьников в Германии. "РуссоМобиль" - это автомобиль, который представляет из себя передвижное языковое и культурное бюро. На нем путешествуют по городам лекторы из России и повышают интерес детей к русскому языку игровыми методами обучения. Так, молодые преподаватели ежегодно совершают около 600 визитов в Германии, отмечают в Австрийско-российском обществе дружбы.

Каждая австрийская школа может зарегистрироваться для бесплатного приезда "РуссоМобиля" на странице проекта в интернете russomobil.de, в социальной сети Facebook или по электронной почте info@russomobil.de. Автомобиль передвигается по Австрии с 18 по 26 ноября, с 9 по 13 декабря 2019 года, а также с 13 по 17 января и с 10 по 24 февраля 2020 года.

"РуссоМобиль" нацелен на пробуждение у школьников интереса к русскому языку. Он также поможет развеять стереотипы и любые опасения, продемонстрирует способность каждого к изучению русского языка, продвигает русскую культуру и распространяет достоверный образ о современной России.

Как отмечал посол России в Вене Дмитрий Любинский на Венском форуме преподавателей-русистов европейских стран, интерес к изучению русского языка в Австрии растет, его учат более 7,5 тыс. человек в средних школах и около 4 тыс. человек в высших учебных заведениях. С 2015 года в австрийских школах можно сдать единый государственный экзамен по русскому языку, в 2018 году эту высокую планку успешно преодолели более 80 учащихся гимназий и колледжей, сообщал посол.

По его словам, русский язык представлен в Институтах славистики шести австрийских университетов, трех Институтах переводчиков и Институте славянских языков Венского экономического университета, экономических и педагогических институтах. При этом активно работают языковые курсы при Российском центре науки и культуры в Вене, венском отделении ООН, Палате экономики Австрии, Дипломатической академии, Образовательном центре австрийских профсоюзов. Кроме того, успешно действуют более 25 школ русского языка выходного дня при объединениях соотечественников.

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