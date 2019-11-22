В столице Зимбабве появится авеню Леонида Брежнева

ПРЕТОРИЯ, 22 ноября. /ТАСС/. Кабинет министров Зимбабве постановил провести в стране серию переименований улиц и зданий для укрепления национальной культуры и самосознания народа. Об этом сообщила в пятницу британская радиокомпания Би-би-си со ссылкой на решение правительства.

"Кабинет министров подчеркнул, что через процесс переименования каждое местное сообщество продемонстрирует свои ценности, убеждения, нормы и мировоззрение", - заявил официальный представитель правительства Мангалисо Ндлову. Он подчеркнул, что многие из заменяемых названий отражают колониальное прошлое Зимбабве, а новые имена направлены на увековечивание памяти героев.

Так, одна из улиц столицы страны Хараре - Пятая авеню, которая ведет к мемориальному комплексу "Акр национальных героев", переименовывается в авеню Леонида Брежнева. Брежнев занимал пост генерального секретаря ЦК КПСС с весны 1966 года по ноябрь 1982 года. В апреле 1980 года Зимбабве получила независимость.

Среди лидеров других стран, в честь которых изменяются привычные названия, - лидер Кубы Фидель Кастро и первый президент Анголы Агостиньо Нето. Однако в честь нынешнего президента Зимбабве Эммерсон Мнангагва будут переименованы 10 улиц в различных городах страны.