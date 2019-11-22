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Москалькова согласна с назначением омбудсменом Крыма бывшего вице-премьера Опанасюк

До 9 августа 2019 года должность уполномоченного по правам человека в регионе занимала Людмила Лубина

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова согласилась с назначением бывшего заместителя председателя Совета министров Республики Крым Ларисы Опанасюк на должность омбудсмена республики. Об этом сообщается в пятницу на сайте российского уполномоченного.

В соответствии с региональным законодательством кандидатура уполномоченного по правам человека в Республике Крым проходит согласование у уполномоченного по правам человека в РФ и затем утверждается на сессии Государственного совета республики.

"Татьяна Москалькова согласовала назначение Ларисы Опанасюк на должность уполномоченного по правам человека в Республике Крым и предложила пройти стажировку с целью налаживания оперативного взаимодействия с отраслевыми подразделениями аппарата уполномоченного по правам человека в Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе беседы Москалькова и Опанасюк обсудили правозащитную ситуацию в регионе, в частности актуальные вопросы обеспечения социальных прав граждан. Особое внимание участники встречи уделили проблемам в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также затронули вопросы соблюдения прав граждан в местах принудительного содержания.

13 ноября 2019 года Госсовет Крыма согласовал отставку 56-летней Опанасюк с должности заместителя председателя - руководителя аппарата совмина региона, которую она занимала с февраля 2014 года. Опанасюк - юрист. Работала на разных должностях в Совмине Крыма с 2000 года, возглавляла Главное правовое управление регионального правительства, была главой республиканского комитета по охране культурного наследия.

Госсовет Крыма 9 августа 2019 года досрочно отправил в отставку по собственному желанию уполномоченного по правам человека в регионе 62-летнюю Людмилу Лубину, которая занимала эту должность с 30 июля 2014 года. Лубина неоднократно выступала в защиту моряков с арестованного сейнера "Норд", других задержанных на Украине.

Теги
РоссияМоскалькова, Татьяна НиколаевнаКрым
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