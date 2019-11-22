МЧС хочет закрепить в законодательстве понятие "оправданный риск"

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. МЧС РФ разработало законопроект о закреплении в законодательстве понятия "оправданный риск" и запрете привлекать к ответственности руководителей спасательных подразделений и служб в случае гибели граждан, в том числе спасателей, в таких условиях. Текст проекта о внесении изменений в ФЗ "Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей" опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

"Не допускается привлечение к ответственности руководителей аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований за причинение ущерба, вреда здоровью спасаемых граждан, спасателей, а также в случае их гибели, вследствие правомерных действий в условиях оправданного риска и (или) крайней необходимости", - говорится в законопроекте.

По замыслу авторов проекта, оправданным риском следует считать действия, "требующие незамедлительного реагирования спасателя, направленные на спасение жизни и здоровья пострадавших в результате аварии лиц в условиях проведения аварийно-спасательных работ, когда есть основания полагать, что такое спасение возможно, и реализуемые с угрозой для жизни и здоровья или приведшие к гибели пострадавших и (или) самого спасателя". Как следует из пояснительной записки, "неизбежность риска <...> тем более характерна при ликвидации подземных аварий на шахтах".

В пояснительной записке отмечается, что в последнее время наметилась тенденция обвинения в гибели спасателей руководителей горноспасательных работ из-за необеспечения достаточных мер безопасности.

"Наиболее характерным примером является авария, произошедшая в 2010 году на шахте "Распадская". В соответствии с обвинительным заключением прокуратуры руководитель горноспасательных работ обвиняется как в гибели шахтеров, которых не успели спасти горноспасатели, так и в гибели спасателей, следовавших на аварийный участок для их спасения", - следует из текста.

Авария на "Распадской" произошла в ночь на 9 мая 2010 года. В момент ЧП в шахте находился 361 работник, погиб 91 человек - шахтеры и горноспасатели. По факту нарушений правил безопасности при ведении горных работ СК возбудил уголовное дело, расследование по которому завершилось в феврале 2016 года.