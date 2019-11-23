В МВД считают, что ужесточить наказание за гаджеты за рулем пока технически невозможно

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Отсутствие технических средств контроля не позволяет ужесточить ответственность для водителей, которые используют мобильные телефоны за рулем. Об этом ТАСС сообщил начальник научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин.

"Чтобы усиливать ответственность, необходимо предусмотреть механизм выявления этих правонарушений, в том числе доказательную базу, а с этим большие проблемы. Причем, как опыт показывает, такие проблемы существуют не только в нашей стране, но и за рубежом. Понять, что человек разговаривает именно по телефону, а не греет ухо, например, очень тяжело. Мы проблему эту держим в голове, но вразумительных предложений по тому, как ее решить, к сожалению, нет. Просто повышение ответственности ничего не даст", - сказал он на просьбу прокомментировать инициативу депутата Вячеслава Лысакова ужесточить наказание за использование мобильных телефонов за рулем.

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков ранее выступил за увеличение до 5 тыс. рублей размера административного штрафа за разговоры по телефону за рулем (в настоящее время он составляет 1,5 тыс. рублей, ст. 12.36 КоАП РФ) и предложил штрафовать за использование за рулем любых гаджетов.