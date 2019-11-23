Amazon оспорила в суде решение Пентагона заключить с Microsoft контракт на $10 млрд

НЬЮ-ЙОРК, 23 ноября. /ТАСС/. Американская корпорация Amazon оспорила в пятницу в федеральном претензионном суде США решение Пентагона заключить с компанией Microsoft 10-летний контракт на $10 млрд на услуги в сфере облачных вычислений. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на материалы суда.

Агентство подчеркивает, что детали иска засекречены. "Исковое заявление содержит засекреченную информацию касательно выбора поставщика, а также конфиденциальные данные Amazon Web Services, коммерческую тайну и финансовую информацию, раскрытие которой может отрицательно сказаться на конкурентоспособности", - говорится в документе.

Bloomberg отмечает, что руководство Amazon рассчитывает доказать, что на решение Пентагона повлиял президент США Дональд Трамп. Если такой аргумент будет приведен в иске, то, как указывает агентство, компании придется представить неопровержимые доказательства того, что оборонное ведомство при определении победителя тендера действовало предвзято. Bloomberg приводит мнение эксперта одной из компаний, представляющих интересы федеральных подрядчиков, который отметил, что в суде руководству Amazon надо будет доказать связь между высказываниями президента и решением Пентагона.

Ранее представитель Amazon заявил, что принятие оборонным ведомством решения по тендеру на услуги в сфере облачных вычислений "сопровождалось ошибками и предвзятым отношением, поэтому необходимо, чтобы эти вопросы были рассмотрены и улажены".

Пентагон 25 октября назвал Microsoft победителем тендера. Как напомнила газета The New York Times‎, сначала считалось, что подряд получит Amazon, однако Трамп в своем Twitter неоднократно делал выпады в адрес главы корпорации Джеффа Безоса. По данным СМИ, Трамп в конфиденциальном порядке выражал желание предоставить выгодный контракт любой другой компании, кроме Amazon.

Основанная в 1975 году предпринимателями Биллом Гейтсом и Полом Алленом Microsoft - одна из крупнейших корпораций по производству программного обеспечения для различных устройств - от персональных компьютеров до мобильных телефонов. Штаб-квартира Microsoft находится в городе Редмонд (штат Вашингтон). Рыночная капитализация корпорации составляет более $800 млрд.