Главы МИД G20 попробовали в Нагое традиционные для региона деликатесы

НАГОЯ /Япония/, 23 ноября. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Министры иностранных дел стран "двадцатки", которые собрались в японском городе Нагоя (центральная префектура Айти) на двухдневное заседание, приняли участие в торжественном ужине, где для них подавали традиционные для этого региона Японии деликатесы.

В качестве закусок повара приготовили голубого краба, фрикадельки из мяса утки, грибы шиитаке и редьку дайкон. Также гостям были предложены сасими, креветки, приготовленные на пару морские ушки, котлеты из дикого кабана.

Одним из главных блюд вечера стала жареная на гриле курица под соусом на основе мисо по традиционному для Нагои рецепту, а также стейк из говядины элитного местного сорта Микава, к которому подавали хурму, грушу и виноград с маринованным тофу. Также гостям предложили жареную рыбу фугу и угря, а на десерт был подан японский зеленый чай маття с традиционными сладостями из рисовой муки и мороженое.

Среди алкогольных напитков министры могли отведать несколько видов сакэ и пива из префектуры Айти, где находится Нагоя, а также красное и белое вино из родной для министра иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги префектуры Тотиги.

Культурная программа вечера состояла из классических японских танцев в исполнении известного танцора Кадзумасы Нисикавы. Также во время ужина перед гостями выступила группа Kuni-Ken, играющая на струнных инструментах сямисен.

Нагоя находится в центральной части основного японского острова Хонсю. По численности населения (2,3 млн человек) город занимает четвертое место в Японии. Здесь сконцентрировано много промышленных предприятий и компаний, работающих в самых разных сферах, в том числе и крупнейшего в Японии автоконцерна Toyota, у которого в этом регионе находится штаб-квартира. Нагоя также является одним из главных японских портов, через него ежегодно проходит более 100 млн тонн грузов.