В Центральной России протестируют новую систему перехвата и розыска транспортных средств

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Власти Москвы примут участие в запуске в 2020 году на территории Центрального федерального округа (ЦФО) новой системы перехвата и розыска транспортных средств. Система уже успешно функционирует в Москве и Подмосковье, позволяя снижать количество угонов и выявлять опасных водителей, теперь к ней подключат еще 16 регионов округа, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"В качестве пилотного проекта в 2020 году будет создана Единая сквозная система перехвата и розыска транспортных средств в Центральном федеральном округе. В настоящий момент объявлен победитель тендера, согласно контракту создание и внедрение системы займет шесть месяцев", - сказал собеседник агентства.

По его словам, система объединит 16 регионов и более 5 тыс. комплексов фотовидеофиксации, что "позволит автоматизировать взаимодействие оперативных служб, повысить раскрываемость преступлений, снизить количество угонов, ДТП, выявлять опасных водителей, контролировать международных и междугородних перевозчиков, получать полную аналитику передвижения автомобилей по ЦФО, контролировать грузовой транспорт".

Как сообщается на сайте госзакупок, в тендере ЦОДД победила столичная компания "Стандартпроект". Максимальная цена контракта составляла 204,4 млн рублей, компания внедрит систему за 202,3 млн рублей.

В ЦОДД отметили, что в подавляющем большинстве случаев преступники при подготовке и совершении преступлений используют транспортные средства. "В Москве в настоящий момент работает одна из самых эффективных систем фотовидеофиксации на территории РФ, [она] включает в себя более 2,5 тыс. камер, производит до 100 млн фиксаций в сутки, более 80% материалов обрабатываются нейронными сетями", - пояснил собеседник агентства.

Использование систем фотовидеофиксации помогло сократить количество угонов в 3,5 раза по сравнению с уровнем 2010 года. А с декабря 2017 года в Москве создана объединенная система доступа к информации о проездах в Москве и Московской области, что позволило существенно снизить количество краж и угонов, повысить раскрываемость преступлений.