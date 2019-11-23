В России вырос ущерб от преступлений

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Ущерб от преступлений за девять месяцев этого года в России составил более 491 млрд рублей, что на 17,2% превышает показатели аналогичного периода минувшего года. Об этом говорится в статических материалах МВД России.

"Ущерб от преступлений по оконченным и приостановленным уголовным делам за девять месяцев составил 491,7 млрд рублей, что на 17,2% больше аналогичного показателя прошлого года", - уточнили в МВД. При этом почти 93% ущерба приходится на преступления, зарегистрированные в городах и поселках городского типа.

Согласно данным МВД, почти 360 млрд рублей составил ущерб от экономических преступлений, несмотря на то, что их количество снизилось, а удельный вес в общем количестве зарегистрированных преступлений не превышает 6%. "По сравнению с январем-сентябрем 2018 года на 5% сократилось число преступлений экономической направленности, выявленных правоохранительными органами. Всего выявлено 88,3 тыс. преступлений данной категории. Материальный ущерб от указанных преступлений (по оконченным и приостановленным уголовным делам) составил 359,9 млрд рублей", - указали в МВД. Большинство выявленных преступлений экономической направленности являются тяжкими и особо тяжкими.

Из статических материалов МВД следует, что почти 39% таких преступлений совершаются в сфере экономической деятельности, более 37% - против собственности, еще около 15% связаны с коррупцией - это преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления.