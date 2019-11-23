Власти Подмосковья нашли потенциального инвестора для завершения долгостроя ЖК "Эстет"

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Правительство Московской области нашло потенциального инвестора для завершения строительства двух недостроенных корпусов жилого комплекса "Эстет" в Подольске, в результате планируется восстановить права 647 дольщиков. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе министерства жилищной политики Подмосковья.

"В настоящий момент правительством Московской области найден потенциальный инвестор для завершения строительства двух недостроенных корпусов жилого комплекса. Проведена оценка объема работ и необходимых инвестиций. В ближайшее время планируется подписание инвестиционного контракта", - сообщили в пресс-службе.

В ведомстве также добавили, что строительство ЖК "Эстет" началось в 2014 году. Застройщик - ООО "Премьер-Инвест" - планировал сдать в эксплуатацию объект в 2016 году, но в связи с недостаточным финансированием обязательства не были выполнены в срок. В 2015 году работы на объекте полностью остановили. Всего нарушили права 647 дольщиков.

Ранее пресс-служба министерства сообщала, что власти региона планируют выдать еще порядка 3,5 тыс. ключей обманутым дольщикам до конца года. Всего с начала года восстановили права более 15 тыс. участников долевого строительства. Как ранее сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, в следующем году в Подмосковье планируется выдать более 10 тыс. ключей обманутым дольщикам.