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Жителей Анапы предупредили о возможном задымлении в городе из-за возгорания камыша

Пожар произошел в пятницу возле хутора Чембурка, огонь локализовали на площади 1500 кв. м

КРАСНОДАР, 23 ноября. /ТАСС/. Управление гражданской обороны и защиты населения предупредило жителей Анапы (Краснодарский край) о возможном задымлении в городе из-за горящего камыша. Об этом сообщается на официальной странице администрации города в Instagram.

Камыш загорелся возле хутора Чембурка около Анапы в пятницу вечером. К тушению привлечены почти 90 человек и 33 единицы техники. Сейчас пожар локализовали на площади 1500 кв. м.

"В случае изменения направления ветра возможно задымление территории города", - сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на управление гражданской обороны и защиты населения.

Власти подготовили пункты временного размещения жителей на случай распространения огня на жилые дома.

Теги
РоссияКраснодарский край
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