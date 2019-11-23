Жителей Анапы предупредили о возможном задымлении в городе из-за возгорания камыша

КРАСНОДАР, 23 ноября. /ТАСС/. Управление гражданской обороны и защиты населения предупредило жителей Анапы (Краснодарский край) о возможном задымлении в городе из-за горящего камыша. Об этом сообщается на официальной странице администрации города в Instagram.

Камыш загорелся возле хутора Чембурка около Анапы в пятницу вечером. К тушению привлечены почти 90 человек и 33 единицы техники. Сейчас пожар локализовали на площади 1500 кв. м.

"В случае изменения направления ветра возможно задымление территории города", - сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на управление гражданской обороны и защиты населения.

Власти подготовили пункты временного размещения жителей на случай распространения огня на жилые дома.