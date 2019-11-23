Подозреваемых в сливе неизвестных веществ в канализацию Петербурга поймали с поличным

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноября. /ТАСС/. Работники коммунального предприятия "Водоканал Санкт-Петербурга" поймали с поличным двух человек, незаконно сливавших химические вещества в канализацию в Кировском районе Санкт-Петербурга, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе компании.

На этой неделе жители Петроградского, Невского, Фрунзенского и Колпинского районов пожаловались в ГУ МЧС на едкий химический запах из канализации. В ведомство поступили около 20 обращений по этому поводу. По мнению специалистов, причиной распространения характерного запаха могли стать незаконные сливы в канализацию химических веществ.

"Накануне в 20:30 мск сотрудник филиала "Водоотведение Санкт-Петербурга" ("Водоканал Санкт-Петербурга") на Двинской улице, д.16, к.1, поймал с поличным двух лиц, которые незаконно сливали в систему канализации химические вещества. Сотрудник предприятия блокировал выезд нарушителям и вызвал сотрудников полиции. Благодаря оперативным действиям работника предприятия нарушители были задержаны сотрудниками полиции", - сказал собеседник агентства.

ТАСС направило по этому поводу запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Специалисты "Водоканала Санкт-Петербурга" повторно отобрали пробы сточных вод для установления вещества.