Депутат ГД от Крыма: крушение танкера в Черном море не несет экологической угрозы региону

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноября. /ТАСС/. Крушение танкера с нефтепродуктами у берегов Украины в Черном море не представляет экологической угрозы для Крыма, поскольку Россия не допустит распространения нефтяного пятна в район полуострова. Об этом заявил в субботу ТАСС депутат Госдумы РФ от Республики Крым Андрей Козенко.

Танкер Delfi под флагом Молдавии в ночь с 21 на 22 ноября вблизи Одессы сел на мель во время сильного шторма, а затем завалился на борт. Его экипаж - три гражданина Украины - был принудительно эвакуирован спасателями. Авария судна может обернуться экологической катастрофой, содержание нефтепродуктов в море в районе крушения танкера у побережья Одессы превышает норму в 157 раз.

"Безусловно, пострадает флора и фауна. Что касается вероятности распространения нефтепродуктов на акваторию в районе Крыма, уверен: у России достаточно возможностей для того, чтобы не допустить подобного сценария на своей территории", - сказал Козенко.

Владелец судна - компания "Фактор групп лимитед" - зарегистрирован в Харькове. По информации одесского издания "Думская", танкер использовали для контрабанды нефтепродуктов.