Глава ПЦУ Епифаний считает, что украинцы могут праздновать Рождество 25 декабря

КИЕВ, 23 ноября. /ТАСС/. Глава так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний считает, что украинцы могут отмечать Рождество по григорианскому календарю 25 декабря. Об этом он заявил в интервью телеканалу Zik.

"Если церковь увидит, что большинство православных христиан на Украине готовы воспринять то, что праздновать будут по новому стилю, тогда не возникнет никаких проблем", - сказал Епифаний.

По его словам, большинство поместных православных церквей празднуют Рождество по григорианскому календарю. "И мы можем делать это в будущем, если это будет восприниматься украинским народом", - подчеркнул глава ПЦУ.

Вместе с тем он отметил, что большинство украинцев отмечает этот праздник в начале года, и трудно представить, сколько нужно времени, чтобы изменить существующий порядок.

Церковный раскол на Украине

ПЦУ была создана после объединительного собора в Киеве на основе двух неканонических структур - Украинской автокефальной православной церкви и Украинской православной церкви Киевского патриархата - и получила автокефалию в 2018 году по решению патриарха Константинопольского Варфоломея. Русская и Украинская православные церкви не признают ПЦУ канонической церковью. Признание ПЦУ ранее стало причиной разрыва молитвенного общения РПЦ с Константинопольским патриархатом, а также с архиепископом Афинским и всея Эллады и поддержавшими автокефалию ПЦУ архиереями Элладской православной церкви.