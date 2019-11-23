В Чехии прошел символический забор земли для закладки в фундамент главного храма ВС России

ПРАГА, 23 ноября. /ТАСС/. Символический забор земли для закладки в фундамент главного храма ВС РФ, который будет построен в военно-патриотическом парке "Патриот" Московской области в честь предстоящего празднования 75-летия Победы над фашистской Германией, состоялся в субботу с захоронения павших на чешской территории в боях с нацистами красноармейцев в городе Оржехов на юго-востоке Чехии. Об этом сообщил ТАСС глава представительства Министерства обороны РФ по организации военно-мемориальной работы в Чехии Алексей Трякин.

"Символический забор земли прошел на мемориальном кладбище в Оржехове, где похоронены 1443 воина Красной Армии, которые погибли при освобождении чешского народа от гитлеровцев, - сказал он. - На церемонии, которая была приурочена к предстоящему 3 декабря Дню Неизвестного солдата - дню, когда общественность отдает долг памяти погибшим в годы Великой Отечественной войны, присутствовало около 100 человек, включая руководителей местных властей".

В церемонии приняли участие руководители местных органов власти, представители общественности, соотечественники и аккредитованные в республике сотрудники посольства России.

При этом в месте памятного захоронения красноармейцев после комплексной реставрации была открыта центральная стела. "Финансирование было совместное. Российская сторона отремонтировала саму стелу, а руководство города Оржехов выделило средства на благоустройство территории [кладбища]", - отметил представитель Минобороны.

19 ноября забор земли для закладки в фундамент главного храма ВС РФ прошел на территории Центрального военно-мемориального кладбища воинов Красной армии в городе Михаловце на востоке Словакии. Там покоится прах более 17 тыс. красноармейцев.